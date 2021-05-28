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Gündem Resmen açıklandı! Mehmet Ağar'ın görevi sona erdi
Gündem

Resmen açıklandı! Mehmet Ağar'ın görevi sona erdi

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın "İstifa dilekçemi verdim" dediği Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Yalıkavak Marina, Ağar'ın şirketteki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin sona erdiği açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 21:10:00 -
Resmen açıklandı! Mehmet Ağar'ın görevi sona erdi

Sedat Peker'in iddiaları sonrası gündemden düşmeyen eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın Yalıkavak Marina'daki görevi sona erdi.

Yalıkavak Mahallesi'nde faaliyet gösteren marinadan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ağar'ın, 17 Mayıs'ta görevinden ayrılma isteğini yazılı olarak bildirdiği belirtildi.

"Şirketimizdeki görevi sona erdi"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak Ağar'ın sağlık sorunları nedeniyle gerekli işlemlerin yapılması ertelenmiştir. Bu vesileyle Mehmet Ağar'ın şirketimizdeki görevinin sona erdiği bilgisini kamuoyuyla paylaşır, bu zamana kadar verdiği katkı ve hizmetler için kendisine teşekkür ederiz."

Mehmet Ağar, istifa dilekçesini verdiğini açıklamıştı

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, bugün yaptığı açıklamada, Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulu başkanlığıyla ilgili istifa dilekçesini verdiğini belirterek "Ayrılmak istediğimi 10-15 gün evvel beyan etmiştim" demişti.

Bakan Soylu çağrıda bulunmuştu

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrası bir TV kanalındaki programa katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mehmet Ağar'a çağrıda bulunarak "Sayın Ağar'ın marinada görev alması doğru mu? 48 saat içinde ben olsam ayrılırım. İçişleri Bakanı olarak söylüyorum" demişti.

 

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