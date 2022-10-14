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Gündem Resmen açıklandı! Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı
Gündem

Resmen açıklandı! Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 'terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek' suçundan dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı hedef gösterdiği gerekçesiyle Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 16:10:00 -
Resmen açıklandı! Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı hedef gösterdiği gerekçesiyle verilen 2,5 yıl hapis cezasının Ankara Bölge Mahkemesi'nce bozulmasının ardından yeniden görülen davada karar açıklandı. Mahkeme Demirtaş’a 'terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek' suçundan 2,5 yıl hapis cezası verirken, 'varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit' suçundan ise suçun yasal unsurları oluşmadığından beraat kararı verdi.

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