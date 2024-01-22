  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırı davasında karar açıklandı

Servetleri dudak uçuklatıyor! Dünyanın en değerli 17 oyun şirketi açıklandı...

Türkiye’den büyük atak! Ne doğal gaz ne de petrol!

Cengiz Holding flaş gelişmeyi 'geliyor' diyerek Türkiye'ye duyurdu: Davalar açılırsa süreç uzayacak ama...

Küfürbaz Lütfü Türkkan'dan yeni edepsizlik!

Türkiye bu madenin hazinesini buldu! Bursa, Kütahya, Balıkesir ve Eskişehir'den fışkırıyor... Onlarca ülke 'Bize satın' diye kapımızı çaldı

MİT, Mossad’ı böyle avladı

Böyle rezillik yok! İmamoğlu vaadini unutturmak için bakın ne yaptı

Kiralık dairesine müşteriyle gitti, uzun süredir kaçak kalan şahısla karşılaştı

Bankalardan emeklilere kötü haber! Gelen haberle tam anlamıyla yıkıldılar
Spor Resmen açıklandı! Fenerbahçe’de Fred depremi
Spor

Resmen açıklandı! Fenerbahçe’de Fred depremi

Yeniakit Publisher
2024-01-22 16:05:00 -
Resmen açıklandı! Fenerbahçe’de Fred depremi

İstanbul, 22 Ocak 2024 - Fenerbahçe, Samsunspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan oyuncusu Fred Rodrigues'in sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcunun MR görüntülemesi gerçekleştirildiği ve yapılan tetkikler sonucunda sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edildiği belirtildi. Oyuncunun tedavisine hemen başlandığı ifade edildi.

Fenerbahçe yetkilileri, Rodrigues'in sağlık durumunu yakından takip ettiklerini ve oyuncuya en kısa sürede sağlığına kavuşması için gerekli tedavilerin uygulandığını vurguladı. Ayrıca, taraftarlara oyuncularına destek olma çağrısı yaparak, Rodrigues'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23