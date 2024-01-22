Resmen açıklandı! Fenerbahçe’de Fred depremi
İstanbul, 22 Ocak 2024 - Fenerbahçe, Samsunspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan oyuncusu Fred Rodrigues'in sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcunun MR görüntülemesi gerçekleştirildiği ve yapılan tetkikler sonucunda sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edildiği belirtildi. Oyuncunun tedavisine hemen başlandığı ifade edildi.
Fenerbahçe yetkilileri, Rodrigues'in sağlık durumunu yakından takip ettiklerini ve oyuncuya en kısa sürede sağlığına kavuşması için gerekli tedavilerin uygulandığını vurguladı. Ayrıca, taraftarlara oyuncularına destek olma çağrısı yaparak, Rodrigues'e geçmiş olsun dileklerini iletti.