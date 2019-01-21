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Resmen açıklandı! Bu işi yapana milyonlarca euro destek

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, şubat ayında et, süt, yumurta, su ürünleri, sebze-meyve üretimi ve pazarlaması konusunda yatırım yapan vatandaşlara yönelik 5 bin euro ile 3 milyon euro arasında hibe desteği vereceğini duyurdu.

21 Ocak 2019 Pazartesi 16:29
Resmen açıklandı! Bu işi yapana milyonlarca euro destek

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK), şubat ayında yeni bir destekleme programına çıkacağı açıklandı. Salihli Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden Manisa TKDK Uzmanları Macit Günezer ve Gözde Sevilmiş, süt ve et üreticilerini kapsayacak olan yeni destek programının bir ay içinde açıklanacağını duyurdu. Yeni çağrı döneminde et, süt ve bu ürünleri işlemeye yönelik tesislerin kapsam alanına alınacağını vurgulayan uzmanlar, yüzde 40 ile yüzde 60 oranında hibelerin verilmesinde en önemli şartlardan birinin işletmenin 5 yıl boyunca faal olarak kalması olduğunu vurguladı.

3 milyon euroya kadar destek

TKDK Uzmanı Macit Günezer, şubat ayında çıkılması planlanan çağrıda şu işletmelerin kapsam dahilinde olacağına vurgu yaparak, “Süt üreten tarımsal işletmeler, kırmızı et üreten tarımsal işletmeler, kanatlı eti üreten tarımsal işletmeler, yumurta üreten tarımsal işletmeler, süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, kırmızı et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, Kanatlı eti ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması. Süt, kırmızı ve kanatlı et ile yumurta üreten tarımsal işletmeler için verilecek destek tutarı 5 bin ile 1 milyon euro arasında; süt, kırmızı ve kanatlı eti ürünleri, su ürünleri ve meyve sebze işleme ve pazarlama konusunda verilecek destek ise 30 bin ile 3 milyon euro arasında olacak” dedi.

Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, TKDK’nın tarım sektörüne yönelik desteklerinin çok yerinde olduğunu belirterek, yatırım desteğinden yararlanmaları konusunda üreticilere ve oda üyelerine çağrıda bulundu. Yüksel, TKDK’nın çağrıya çıkmasından sonra üyelere yönelik geniş kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 16:29
  1. Manisa
  2. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

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