Kent merkezinde şaşırtan görüntü: 'Dikkat bu adam dolandırıcıdır'
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kent merkezinde şaşırtan görüntü: 'Dikkat bu adam dolandırıcıdır'

Trabzon'da kimliği belirsiz bir kişi, kendisini dolandırdığını iddia ettiği kişilerin fotoğraf, açık isim ve iletişim numaralarını afişe bastırarak, kent merkezindeki viyadüğe astı.

#1
Foto - Kent merkezinde şaşırtan görüntü: 'Dikkat bu adam dolandırıcıdır'

Kentte kimliği belirsiz kişi, yaptığı iş karşılığında parasını alamadığı belirtip, 3 kişinin kendisini dolandırdığını öne sürdü.

#2
Foto - Kent merkezinde şaşırtan görüntü: 'Dikkat bu adam dolandırıcıdır'

Bu kişi, daha sonra hazırlattığı 'Dikkat bu adam dolandırıcı' yazılı afişi, gece saatlerinde Tanjant yolundaki viyadük demirlerine astı.

#3
Foto - Kent merkezinde şaşırtan görüntü: 'Dikkat bu adam dolandırıcıdır'

Sabah saatlerinde viyadükte asılı afişi gören yaya ve sürücüler, şaşkınlık yaşadı. Üzerinde dolandırdığını iddia ettiği kişilerin fotoğraf, açık isim ve iletişim numaralarının yanı sıra WhatsApp konuşmalarının da yer aldığı ‘Bu afişteki kişilere iş yaptım.

#4
Foto - Kent merkezinde şaşırtan görüntü: 'Dikkat bu adam dolandırıcıdır'

4 aydır beni dolandırıyorlar. 450 bin TL alacağımı ödemiyorlar’ yazılı afiş, polis ekiplerince bulunduğu yerden kaldırıldı.

