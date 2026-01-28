  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kandil’den kurs alsa bu dili kullanamaz! CHP’li belediyeler teröristlere yardım götürmek istiyor Trump'tan dikkat çeken dolar açıklaması Trump gözünü Kanada'nın petrolüne dikti: Yeni bir devlet mi kuruluyor? Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye savunma çıkarması! Hava Savunma Komutanı ASELSAN’da “Türkiye’yi CHP’li belediyeler gibi yöneteceğiz” diyorlardı… İstanbul’dan sonra Ankara’da da otobüsler yanmaya başladı! Trump’tan Irak’a seçim müdahalesi! Yardımı kesmekle tehdit etti CHP’li Manavgat Belediyesi’nde rüşvet davası: Baklava kutusu yetmedi! İşin yüzde 30’unu istediler Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü Mersin ve Adana’dan peş peşe feci haberler! 25 yaralı var İsrailli analistler: Türkiye ve katarla yüzleşmek zorundayız
Dünya ABD ile Kanada arasındaki 1930'ların işgal planı gündemde: Trump’ın 'tek kıta' vizyonu Ottawa'yı alarma geçirdi
Dünya

ABD ile Kanada arasındaki 1930'ların işgal planı gündemde: Trump’ın 'tek kıta' vizyonu Ottawa'yı alarma geçirdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD ile Kanada arasındaki 1930'ların işgal planı gündemde: Trump’ın 'tek kıta' vizyonu Ottawa'yı alarma geçirdi

ABD ile Kanada arasındaki yüzyıllık "dostluk" köprüleri, Trump’ın ilhak imaları ve sosyal medyadaki tartışmalı paylaşımlarıyla sarsılıyor. Bir zamanlar tarih kitaplarının tozlu sayfalarında kalan "War Plan Red" (Kırmızı Savaş Planı) yeniden konuşulurken, Kanada ordusu tarihinde ilk kez komşusundan gelebilecek bir saldırıya karşı "gayrinizami harp" hazırlığına başladı.

Trump’ın Kanada'yı "51. eyalet" olarak nitelendirmesi ve kıtanın birleşmesi yönündeki söylemleri, Ottawa'da alarm zillerini çaldırdı. Kanada Silahlı Kuvvetleri, olası bir ABD müdahalesine karşı pusu, sabotaj ve dron savaşını içeren savunma modelleri üzerinde çalışıyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, Kuzey Amerika, tarihinin en gerilimli diplomatik krizlerinden birini yaşıyor. ABD'nin 1930'lu yıllarda hazırladığı ve Kanada'yı işgal etmeyi öngören gizli "Kırmızı Savaş Planı", Donald Trump'ın Batı Yarımküre'deki Amerikan üstünlüğünü simgeleyen "Donroe Doktrini" ile yeniden hayat buldu. Trump'ın Kanada ve Grönland'ı ABD bayrağı altında gösteren yapay zeka haritaları paylaşması ve sınır hattını "cetvelle çizilmiş geçici bir çizgi" olarak tanımlaması, Kanada'da "varoluşsal bir tehdit" olarak yankı buldu. Geçtiğimiz yıl yapılan anketlerde Kanadalıların yüzde 43'ünün bir askeri saldırıyı "muhtemel" görmesi üzerine, Kanada ordusu konvansiyonel savunmanın ötesine geçerek Afganistan tarzı bir direniş stratejisi geliştirmeye başladı.

Bir zamanlar tarihsel bir tuhaflık olarak görülen bu planlar, ABD'nin Batı Yarımküre'deki "üstünlük" vizyonunu agresif bir şekilde canlandırmasıyla Kanada'da derin bir endişeye yol açtı.

Ocak ayı başında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD güçlerince yakalanması ve Trump'ın sosyal medyada Kanada, Grönland ve Venezuela'yı ABD bayrağıyla kaplı gösteren yapay zeka ürünü bir harita paylaşması, Ottowa'da "varoluşsal bir tehdit" olarak algılandı.

SINIR ÇİZGİSİNE DAİR TARTIŞMALI YORUMLAR

Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ile yaptığı bir görüşmede, iki ülke arasındaki yüzyıllardır süregelen sınırı "birinin cetvelle çizdiği düz bir çizgi" olarak nitelendirmiş ve kıtanın birleşmiş olmasının "olması gereken durum" olduğunu savunmuştu.

Geçtiğimiz yıl Kanada'yı ABD'nin "51. eyaleti" yapma fikrini defalarca dile getiren Trump, bu söylemini gümrük vergileri ve sınır güvenliği tartışmalarıyla da ilişkilendirdi.

KANADA ORDUSU “GAYRİNİZAMİ HARP” SENARYOLARI ÇALIŞIYOR

Globe and Mail gazetesinin haberine göre, Kanada Silahlı Kuvvetleri bir asırdır ilk kez olası bir ABD işgaline karşı savunma modelleri üzerinde çalışmaya başladı. Yapılan değerlendirmelerde şu noktalar öne çıkıyor:

Hızlı Çöküş Riski:Konvansiyonel bir saldırıda Kanada'nın stratejik noktalarının sadece birkaç gün içinde düşebileceği öngörülüyor.

Direniş Stratejisi:Ordunun, Afganistan'da Sovyet ve ABD güçlerine karşı kullanılan pusular, sabotajlar ve dron savaşını içeren "isyan tarzı" taktiklere odaklandığı belirtiliyor.

Vulnerability (Kırılganlık):Uzmanlar, Kanada'nın on yıllardır ABD'nin "iyiniyetine" bağımlı olduğunu, ancak bu güvenin hızla ortadan kalktığını vurguluyor.

GRÖNLAND VE “DONROE DOKTRİNİ”

Trump yönetimi, ulusal güvenlik gerekçesiyle Grönland'ın ilhakı için de baskıyı artırdı.

Kendi ismiyle James Monroe’nun ismini birleştirerek "Donroe Doktrini" olarak adlandırdığı yaklaşım çerçevesinde, Batı Yarımküre'nin tamamen ABD kontrolünde olması gerektiğini savunuyor.

2025 yılında yapılan bir anket, Kanadalıların yüzde 43'ünün önümüzdeki beş yıl içinde bir ABD askeri saldırısını "muhtemel" gördüğünü ortaya koydu.

Erdoğan ve Trump arasında kritik telefon trafiği: Masada Suriye ve Gazze var
Erdoğan ve Trump arasında kritik telefon trafiği: Masada Suriye ve Gazze var

Dünya

Erdoğan ve Trump arasında kritik telefon trafiği: Masada Suriye ve Gazze var

Trump’tan Irak’a seçim müdahalesi! Yardımı kesmekle tehdit etti
Trump’tan Irak’a seçim müdahalesi! Yardımı kesmekle tehdit etti

Dünya

Trump’tan Irak’a seçim müdahalesi! Yardımı kesmekle tehdit etti

Trump gözünü Kanada'nın petrolüne dikti: Yeni bir devlet mi kuruluyor?
Trump gözünü Kanada'nın petrolüne dikti: Yeni bir devlet mi kuruluyor?

Dünya

Trump gözünü Kanada'nın petrolüne dikti: Yeni bir devlet mi kuruluyor?

Trump'tan dikkat çeken dolar açıklaması
Trump'tan dikkat çeken dolar açıklaması

Dünya

Trump'tan dikkat çeken dolar açıklaması

Trump'tan Küba'ya tehdit. "Çok yakında çökecek"
Trump'tan Küba'ya tehdit. "Çok yakında çökecek"

Dünya

Trump'tan Küba'ya tehdit. "Çok yakında çökecek"

Grönland'ı alacağım diyen Trump buzlara yenildi!
Grönland'ı alacağım diyen Trump buzlara yenildi!

Dünya

Grönland'ı alacağım diyen Trump buzlara yenildi!

Trump'tan İran'a yeni gözdağı! "Donanma yola çıktı, geliyoruz!"
Trump'tan İran'a yeni gözdağı! "Donanma yola çıktı, geliyoruz!"

Gündem

Trump'tan İran'a yeni gözdağı! "Donanma yola çıktı, geliyoruz!"

Trump ve Şara'dan kritik zirve! Suriye'de geçiş süreci için telefon trafiği
Trump ve Şara'dan kritik zirve! Suriye'de geçiş süreci için telefon trafiği

Gündem

Trump ve Şara'dan kritik zirve! Suriye'de geçiş süreci için telefon trafiği

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Almanya mı bizi kıskanacak’ diyen muhalifler iyi izlesin! Sağlık sektörünün içler acısı halini böyle anlattı: 1 saattir koridorda yatıyorum
Gündem

‘Almanya mı bizi kıskanacak’ diyen muhalifler iyi izlesin! Sağlık sektörünün içler acısı halini böyle anlattı: 1 saattir koridorda yatıyorum

Almanya’da sağlık sistemi alarm verdi. Gurbetçilerin acil servislerde saatlerce koridorlarda bekletildiği görüntüler gündem olurken, randevu..
İtalya'dan İsrail'e sert muhtıra! Roma Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
Dünya

İtalya'dan İsrail'e sert muhtıra! Roma Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Batı Şeria'da görev yapan iki İtalyan jandarmasının, yasa dışı İsrailli yerleşimci olduğu tahmin edilen bir saldırgan tarafından silah zoruy..
NEF'in Levent'teki binasına silahlı saldırı! Soruşturma başlatıldı
Gündem

NEF'in Levent'teki binasına silahlı saldırı! Soruşturma başlatıldı

Eski Galatasaray yöneticisi, bahis ve şike tutuklusu Erden Timur’un sahibi olduğu NEF’in Levent’teki binasına silahlı saldırı gerçekleştiril..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23