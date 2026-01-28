  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü Mersin ve Adana’dan peş peşe feci haberler! 25 yaralı var İsrailli analistler: Türkiye ve katarla yüzleşmek zorundayız Beşiktaş’a veda etti! Tammy Abraham resmen Aston Villa’da Suriye devriminden sonra ikinci kez… Rusya’dan açıklama geldi! Prens Selman'dan İran hamlesi ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü! “Dezenflasyon sürecek” diyen MB Başkanı Karahan: Sıkı para politikasına devam… "Biz Kürtler için yol ayrımı" diyen Savcı Sayan'dan çarpıcı sözler: Ümmet mi, ateistleşmiş sapkınlar mı?.. Osmanlı’yı elin İngiliz'i anlattı, ezberleri bozdu
Gündem “Yöresel” dediler PKK marşı çıktı!
Gündem

“Yöresel” dediler PKK marşı çıktı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
"Yöresel" dediler PKK marşı çıktı!

İBB'ye bağlı İstanbul İtfaiyesi kadrosuna dahil edilecek personelin tören provası sırasında çalınan ve sözleri arasında, "Ya ölüm ya Diyarbakır" ifadelerinin yer aldığı şarkının, terör örgütü PKK'nın marşı olduğu ve yasaklandığı ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ

Gazetemiz Akit’in 25 Ocak’ta, “Ekrem’in itfaiyecileri SDG için halayda” manşetiyle deşifre ettiği ve Nusaybin’de şanlı bayrağımıza yönelik gerçekleşen alçak terör saldırısının ertesinde İBB’de yaşanan ‘halay’ skandalında yeni detaylar ortaya çıktı. 22 Ocak’ta gerçekleşen olayda, İBB’ye bağlı İstanbul İtfaiyesi kadrosuna dahil edilecek itfaiye personelinin tören provası sırasında çalınan ve sözleri arasında “Ya ölüm ya Diyarbakır” ifadeleri yer alan şarkının yasaklı olduğu öğrenildi. Akit’in deşifre ettiği rezaleti aklamak için harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan’ın, “Farklı yörelerden müzikler” diyerek masum göstermeye çalıştığı ve YPG’li teröristlerin dillerine pelesenk olan “Yan Mirin Yan Dîyarbekîr” adlı şarkının, Türkiye’de CD’sinin çıkmasına ve dağıtımın yapılmasına izin verilmediği belirlendi. Asıl adı Beytullah Güneri olan ve bir dönem cezaevinde kalan Beyto Can, terör örgütü PKK’ya yakınlığıyla bilinen bir sitede verdiği röportajında, şarkısını örgüt militanlarının okuduğunu itiraf etti. CHP’li yöneticilerin “yöresel müzik” dediği, gerçekte ise “örgüt” marşı olarak kullanılan ve içerisinde skandal ifadeler yer alan şarkısı için konuşan Beyto Can, şu ifadeleri kullanmıştı: “Bir albümüm de Türkiye’de yasaklandı. ‘Yan Mirin Yan Diyarbekir” (Ya ölüm ya Diyarbakır), bir gerilla okuyor ama benim şarkımdır. Çok okundu ama Türkiye CD’sinin çıkmasına izin verilmedi” itirafında bulunmuştu.

Gülben Ergen’in tesettür rahatsızlığı Destici’yi de sinirlendirdi: O ahlaksızı halaya sokmamaları gerekirdi! Bunlar bizden değil !
Gülben Ergen’in tesettür rahatsızlığı Destici’yi de sinirlendirdi: O ahlaksızı halaya sokmamaları gerekirdi! Bunlar bizden değil !

Gündem

Gülben Ergen’in tesettür rahatsızlığı Destici’yi de sinirlendirdi: O ahlaksızı halaya sokmamaları gerekirdi! Bunlar bizden değil !

İBB’nin gizlemeye çalıştığı skandalı deşifre ediyoruz! Ekrem’in itfaiyecileri SDG için halayda!
İBB’nin gizlemeye çalıştığı skandalı deşifre ediyoruz! Ekrem’in itfaiyecileri SDG için halayda!

Gündem

İBB’nin gizlemeye çalıştığı skandalı deşifre ediyoruz! Ekrem’in itfaiyecileri SDG için halayda!

Ekrem’in itfaiyecileri SDG için halayda! Akit İBB’deki skandalı manşetten deşifre etti
Ekrem’in itfaiyecileri SDG için halayda! Akit İBB’deki skandalı manşetten deşifre etti

Gündem

Ekrem’in itfaiyecileri SDG için halayda! Akit İBB’deki skandalı manşetten deşifre etti

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

YILDIRIM BAHADIR

FETÖ/PKK İŞBİRLİĞİ HİÇ ŞAŞIRMADIM...

vatandaş

Büyüklerimiz şunu söylerdi KÜFÜR TEK MİLLETTİR dünyada 2 millet vardır birisi iman edip inananlr diğeri ise inanmayanlar bunun dışında 3 cüsü yok ..
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23