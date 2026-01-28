“Yöresel” dediler PKK marşı çıktı!

HABER MERKEZİ

Gazetemiz Akit’in 25 Ocak’ta, “Ekrem’in itfaiyecileri SDG için halayda” manşetiyle deşifre ettiği ve Nusaybin’de şanlı bayrağımıza yönelik gerçekleşen alçak terör saldırısının ertesinde İBB’de yaşanan ‘halay’ skandalında yeni detaylar ortaya çıktı. 22 Ocak’ta gerçekleşen olayda, İBB’ye bağlı İstanbul İtfaiyesi kadrosuna dahil edilecek itfaiye personelinin tören provası sırasında çalınan ve sözleri arasında “Ya ölüm ya Diyarbakır” ifadeleri yer alan şarkının yasaklı olduğu öğrenildi. Akit’in deşifre ettiği rezaleti aklamak için harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan’ın, “Farklı yörelerden müzikler” diyerek masum göstermeye çalıştığı ve YPG’li teröristlerin dillerine pelesenk olan “Yan Mirin Yan Dîyarbekîr” adlı şarkının, Türkiye’de CD’sinin çıkmasına ve dağıtımın yapılmasına izin verilmediği belirlendi. Asıl adı Beytullah Güneri olan ve bir dönem cezaevinde kalan Beyto Can, terör örgütü PKK’ya yakınlığıyla bilinen bir sitede verdiği röportajında, şarkısını örgüt militanlarının okuduğunu itiraf etti. CHP’li yöneticilerin “yöresel müzik” dediği, gerçekte ise “örgüt” marşı olarak kullanılan ve içerisinde skandal ifadeler yer alan şarkısı için konuşan Beyto Can, şu ifadeleri kullanmıştı: “Bir albümüm de Türkiye’de yasaklandı. ‘Yan Mirin Yan Diyarbekir” (Ya ölüm ya Diyarbakır), bir gerilla okuyor ama benim şarkımdır. Çok okundu ama Türkiye CD’sinin çıkmasına izin verilmedi” itirafında bulunmuştu.