"Biz Kürtler için yol ayrımı" diyen Savcı Sayan'dan çarpıcı sözler: Ümmet mi, ateistleşmiş sapkınlar mı?..

AK Parti üyesi ve eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı uzun bir açıklamada, Kürt toplumunu "kök, inanç ve vatan" ile "Marx, Lenin, emperyal güçler ve enkaz" arasında bir yol ayrımında gördüğünü ifade etti.

Sayan, Orta Doğu'daki son gelişmeleri işaret ederek, Kürtlerin emperyalist oyunlara karşı uyanık olması gerektiğini vurguladı.

Sayan'ın paylaşımı, bölgedeki etnik ve ideolojik çatışmalara dikkat çekti. Açıklamasında, “Bu kavga artık başka bir kavgadır. Bu kavga; Müslüman kimliğini koruyan Kürtlerle, emperyalistlerin oyununa gelip inancını yitirenlerin kavgasıdır” diyen Sayan, bir yanda geleneklerine bağlı, ülkelerini güçlendirmek isteyenler; diğer yanda ise Marxist-Leninist çizgide "ateistleşmiş ve sapkınlaşmış"ların olduğunu söyledi.

Sayan, açıklamasında şunları söyledi:

BİZ KÜRTLER İÇİN YOL AYIRIMI: KÖK,İNANÇ VE VATAN MI, MARX, LENİN,EMPERYAL GÜÇLER VE ENKAZ MI?

Orta Doğu’da yaşanan yeni kavga, ümmet bilinciyle köklerine tutunan Kürtlerle,

Marx–Lenin çizgisinde ateistleşmiş, sapkınlaşmış Kürtlerin kavgasıdır.”

Bu kavga artık başka bir kavgadır.

Bu kavga; Müslüman kimliğini koruyan Kürtlerle, emperyalistlerin oyununa gelip inancını yitirenlerin kavgasıdır.

Bu kavga; yaşadığı ülkeyi güçlendirmek isteyen Kürtlerle, o ülkeyi parçalamaya çalışan Kürtlerin kavgasıdır.

Bu kavga; sırtını yaşadığı ülkenin bayrağına dayayanlarla, sırtını Marx’a, Lenin’e ve yabancı başkentlere dayayanların kavgasıdır.

Bu kavga; geleneğini bilen, örfünü unutmayan, yaşam tarzını yozlaştırmayan Kürtlerle; emperyalist projelere figüran olup Kürt’ü kimliksiz, köksüz, yönsüz bir “yeni model”e çevirenlerin kavgasıdır.

Bu kavga; bulunduğu ülkede birinci sınıf vatandaş olarak hak arayan, üreten, paylaşan Kürtlerle; emperyalistin oyununa gelip yanı başındaki Arap’ı, Türkmen’i, Alevi’yi, Sünni’yi, Dürzi’yi ezmeye kalkanların kavgasıdır.

Ve en acısı şudur: Bu kavga; Kürtlerin namusunu, geleceğini, onurunu koruyanlarla;

“Senin adına savaşıyorum” deyip Kürtlerin bütün yarınlarını ateşe atanların kavgasıdır.

Artık kimse romantik masallar anlatmasın.

Artık kimse Kürtlerin acısını emperyal projelere sermaye yapmasın.

Bu saatten sonra uyanan kazanır, oyuna gelen kaybeder. Hem de sadece kendini değil, bütün bir halka kaybettirir.

Bugün Kürtlerin aklını başına alma vaktidir.

Dört ülkede yaşayan Kürtler, emperyalistlerin değirmenine su taşımadan, vatandaşı oldukları ülkeleri güçlendirmek zorundadır.

Çünkü emperyalistlerin arkasına takılanların akıbetini herkes gördü.

En son Suriye’de gördük.

Kullanıldılar, yalnız bırakıldılar, enkazın altında kaldılar.

Emperyalistlere petrol kuyuları kalırken, biz Kürtlere de Lori, Lori kaldı/kalacak

Acılarımız/Ağıtlarımız Türkçe, Kürtçe, Arapça, Farsça, Kahkahalar İbranice ve İngilizce..

Allah bizleri ıslah etsin…