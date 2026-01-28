Anadolu’ya bir mühür daha! Stratejik yol hizmete açıldı

"Aksaray, İç Anadolu Bölgesi'nde doğu-batı ve kuzey-güney akslarının kesişiminde yer alan merkezi konumuyla, bölgesel ve ulusal ölçekte stratejik bir ulaşım koridoru olma yolunda ilerliyor. Konya, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir gibi önemli merkezlere olan bağlantıları sayesinde bölgenin lojistik ve ticari hareketliliğinde önemli bir merkezdir. Bu nedenle bölgesel ve uluslararası trafik yüküne sahip şehrimizin, özellikle Ankara-Niğde Otoyolu'nun devreye girmesiyle birlikte en önemli ihtiyaçlarından biri de Ortaköy merkezini transit trafikten arındıracak, yüksek standartlı bir çevre yoluydu. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda ilk etapta 12 kilometre uzunluğundaki Ortaköy Çevre Yolu ile çevre yolunun giriş ve çıkışında yer alan 6,2 kilometre olmak üzere toplam 18,2 kilometrelik yol kesimini hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bölümündeki 17 dakikalık ulaşım süresini 10 dakikaya düşürdük. Açılan çevre yoluyla, zamandan 109 milyon lira, akaryakıttan 32 milyon lira olmak üzere yıllık 141 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu ise 1961 ton azaltarak Aksaray'ın eşsiz güzellikteki doğasının korunmasına önemli katkı sunacağız."