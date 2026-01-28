11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün acı kaybı
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yengesi Firdes Gül yaşamını yitirdi.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yengesi Firdes Gül, 75 yaşında hayatını kaybetti. Firdes Gül’ün cenazesi Hulusi Akar Cami’de öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze namazına 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Yerel
Akyazı'da iş yerinde acı veda! Fabrikada mesai başındayken ansızın fenalaşan işçi, geçirdiği kalp kriziyle hayatını kaybetti!