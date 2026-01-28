  • İSTANBUL
"30 Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Lansmanı" İstanbul'da yapılacak 30 bin kilometre sınırını aştık Suriye’deki aşiret liderlerinden SDG açıklaması: Pazarlığı reddettik Katları/yatları konuşacağımıza, VIP ve korumaları mı konuşacağız! ABD ile Kanada arasındaki 1930'ların işgal planı gündemde: Trump’ın 'tek kıta' vizyonu Ottawa'yı alarma geçirdi Karadeniz için çok sert deprem uyarısı! Valinin yerine Belediye başkanı posta koydu Kuzey Kore yine bir şeyler deniyor! O sistemi test ettiler “Yöresel” dediler PKK marşı çıktı! Türkiye Petrollerinden yerlileştirme AR-GE proje çağrısı Yerli sondaj borusu seferberliği YPG’nin önüne yattılar
Gündem 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün acı kaybı
Gündem

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün acı kaybı

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün acı kaybı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yengesi Firdes Gül yaşamını yitirdi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yengesi Firdes Gül, 75 yaşında hayatını kaybetti. Firdes Gül’ün cenazesi Hulusi Akar Cami’de öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

