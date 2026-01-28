Karadeniz için çok sert deprem uyarısı!

Trabzon açıklarında meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki depremin ardından konuşan Prof. Dr. Osman Bektaş, Karadeniz sahil hattı için kritik uyarılarda bulundu. Bektaş, “Trabzon’un güvenli şehir olduğu yanılgısı sona erdi. Karadeniz Fayı aktif ve sahil kesimi 6,6 büyüklüğünde bir depreme hazır olmalı” dedi.



Trabzon açıklarında 27 Ocak akşamı saat 23.15’te meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki deprem, bölgede uzun süredir göz ardı edilen deprem riskini yeniden gündeme taşıdı. Yaklaşık 9,6 kilometre derinlikte gerçekleşen ve kent genelinde hissedilen sarsıntının ardından Trabzon Valiliği herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı. Ancak deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş’ın yaptığı değerlendirmeler, Karadeniz sahil hattı için ciddi bir tehlikeye işaret etti.

KARADENİZ SAHİLİ İÇİN 6,6’LIK DEPREM UYARISI

AFAD verilerine dikkat çeken Prof. Dr. Osman Bektaş, Karadeniz kıyı şeridinin sanılandan çok daha büyük bir risk taşıdığını belirterek şu uyarıyı yaptı:

“Karadeniz sahil kesimi 6,6 büyüklüğünde bir depreme hazırlıklı olmalıdır. Özellikle kumsal alanlar, dolgu sahaları ve heyelan bölgeleri riski büyütüyor. Bu bölgelerde oluşacak bir deprem, zeminin zayıflığı nedeniyle çok daha yıkıcı sonuçlar doğurabilir.”

Bektaş, Karadeniz’in aktif bir deprem kaynağı olduğunu vurgulayarak, bölgeye ilişkin tarihsel deprem verilerinin yetersizliğinin sağlıklı risk analizlerini zorlaştırdığını da ifade etti.

“GÜVENLİ ŞEHİR” YANILGISI SONA ERDİ

Trabzon açıklarında yaşanan sarsıntının, Karadeniz Fayı’nın canlı ve aktif olduğunu açıkça gösterdiğini söyleyen Bektaş, küçük çaplı depremlerin bile büyük mesajlar taşıdığına dikkat çekti.

“Bu deprem, Karadeniz Fayı’nın aktif olduğunu net biçimde ortaya koydu. Karadeniz sahiline paralel uzanan fay sisteminin doğu-batı doğrultulu bir segmentinde gerçekleşti. Sığ derinlik nedeniyle hem sarsıntı hem de fiziksel kırılma etkisi güçlü hissedildi.”

Bektaş’a göre asıl tehlike, aktif fay hattının dolgu zeminler ve yoğun yapılaşmayla birleşmesi.

“Bölgedeki dolgu alanlar ve mevcut yapı stoğu, bu fayın yaratacağı en büyük risk unsurlarıdır.”

RİSKİN EN YÜKSEK OLDUĞU BÖLGELERİ TEK TEK AÇIKLADI

Trabzon’un zemin yapısına da değinen Prof. Dr. Osman Bektaş, bazı bölgelerin özellikle dikkatle ele alınması gerektiğini belirtti:

“Yomra-Kaşüstü, Beşirli, Akyazı ve Söğütlü gibi alanlar Trabzon’un en prestijli bölgeleri olarak görülüyor. Ancak bu alanlar aynı zamanda sahil, dolgu ve heyelan zeminlerinden oluşuyor. Olası bir depremde bu zayıf zeminler sarsıntının etkisini katlayabilir.”

Bektaş, bu bölgelerde yapılaşmanın bilimsel zemin etütleri dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.