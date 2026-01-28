  • İSTANBUL
Türkiye Petrollerinden yerlileştirme AR-GE proje çağrısı Yerli sondaj borusu seferberliği

TPAO'nun sondaj faaliyetlerinde kullanılan yüksek kalite sondaj muhafaza borularının yerli imkanlarla üretilmesi amaçlanıyor. Böylece, 9 5/8" N80/N-80Q ERW 43,5 lb/ft Sondaj Muhafaza Borusu (Casing) üretimi API 5CT ve 5B standartlarına uygun olarak gerçekleştirilecek, üretilen prototiplerin sondaj kuyusunda başarıyla çalışması ve bunun için gerekli ısıl işlem tesis yatırımları da hayata geçirilecek.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), "Yerli Üretim 9 5/8" N80/N-80Q ERW Sondaj Muhafaza Borusu (Casing) Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Projesi" için yerlileştirme AR-GE proje çağrısında bulundu.

Genel Müdürlüğün söz konusu ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun arama ve üretim faaliyetlerinde kullandığı ve Türkiye'de imalatı bulunmayan, yurt dışından temin edilen malzemelerin tasarım ve imalatına yönelik özel sektör firmaları ile birlikte AR-GE çalışmaları gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bu kapsamda, TPAO'nun sondaj faaliyetlerinde kullanılan yüksek kalite sondaj muhafaza borularının yerli imkanlarla üretilmesi amaçlanıyor.

Böylece, 9 5/8" N80/N-80Q ERW 43,5 lb/ft Sondaj Muhafaza Borusu (Casing) üretimi API 5CT ve 5B standartlarına uygun olarak gerçekleştirilecek, üretilen prototiplerin sondaj kuyusunda başarıyla çalışması ve bunun için gerekli ısıl işlem tesis yatırımları da hayata geçirilecek.

Proje için son başvuru süresi 13 Mart 2026 saat 17.00 olarak belirlendi. Projeye talip olan firmaların son başvuru tarih ve saatinden önce Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri gerekiyor.

