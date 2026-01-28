  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kandil’den kurs alsa bu dili kullanamaz! CHP’li belediyeler teröristlere yardım götürmek istiyor Trump'tan dikkat çeken dolar açıklaması Trump gözünü Kanada'nın petrolüne dikti: Yeni bir devlet mi kuruluyor? Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye savunma çıkarması! Hava Savunma Komutanı ASELSAN’da “Türkiye’yi CHP’li belediyeler gibi yöneteceğiz” diyorlardı… İstanbul’dan sonra Ankara’da da otobüsler yanmaya başladı! Trump’tan Irak’a seçim müdahalesi! Yardımı kesmekle tehdit etti CHP’li Manavgat Belediyesi’nde rüşvet davası: Baklava kutusu yetmedi! İşin yüzde 30’unu istediler Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü Mersin ve Adana’dan peş peşe feci haberler! 25 yaralı var İsrailli analistler: Türkiye ve katarla yüzleşmek zorundayız
Dünya Suriye’deki aşiret liderlerinden SDG açıklaması: Pazarlığı reddettik
Dünya

Suriye’deki aşiret liderlerinden SDG açıklaması: Pazarlığı reddettik

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Suriye’deki aşiret liderlerinden SDG açıklaması: Pazarlığı reddettik

Suriye’deki aşiret liderleri son günlerde bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin flaş açıklamalar yaptı. Deyrizor’daki Akidat Aşireti liderlerinden Musab Halil Abud Cudan El Hefel, “SDG ile halkım, toprağım ve dinim üzerinden pazarlık yapmayı reddettim.” dedi. Rakka’daki Hadidi Aşireti liderlerinden Adnan Ebu Ali de, “Reddedip direndim. Bunun üzerine hedef alındık” ifadelerini kullandı.

Deyrizor ve Rakka’nın SDG/YPG işgalinden kurtuluşunda bölgedeki aşiretlerin büyük rolü oldu. Akidat Aşireti liderlerinden Musab El Hefel baskı, tehdit, keyfi tutuklamaların aşiretleri bir araya getirdiğini söyledi. El Hefel, “Beni büyük maddi teklifler ve geniş nüfuz vaatleriyle ikna etmeye çalışsalar da halkım, toprağım ve dinim üzerinden pazarlık yapmayı reddettim” dedi. Hadidi Aşireti liderlerinden Adnan Ebu Ali de “Öleceğimizi bilsek de teslim olmayı hiç düşünmedik” ifadelerini kullandı.

İşgal altında tuttuğu bölgelerde halkı baskı altına alıp zulmeden terör örgütü PKK/ YPG’nin mağdur ettiği aşiretler yaşadıklarını Yeni Şafak’a anlattı.

“BOYUN EĞMEDİK”

Rakka’daki Hadidi Aşireti liderlerinden Adnan Ebu Ali, Mansura bölgesinde kontrol noktasına çok yakın olan evlerini teslim etmedikleri için örgütün hedefi olduklarını söyledi: “Cüeydin Köprüsü kontrol noktasına yakın, Cüeydin yolu üzerindeki evim silah zoruyla ele geçirilmek istendi. Silahlı grubun ilk talebi açıktı, evimize eve el koymak. İki katlı evimizin çatı ve üst katlarını keskin nişancı mevzisi olarak kullanmak istediler. Reddedip direndim. Bunun üzerine hedef alındık. Örgüt mensupları, ailemin içinde olduğu eve ateş açtı. Makineli tüfeklerle mermi yağmuruna tutulduk. İlk ateş 10-15 dakika sürdü. Kısa bir aradan sonra yaklaşık 10 dakika daha yoğun ateş açıldı. Öleceğimizi bilsek de teslim olmayı hiç düşünmedik. Bizi yıldırmak için evimizin yanına bombalar ve ağır silahlar getirdiler, tarlalarımıza mayın döşediler. Ama boyun eğmedik.”

“AŞİRET EVLATLARIMIZIN ÇABALARIYLA ŞEHRİMİZİ KURTARDIK”

Deyrizor’daki Akidat Aşireti liderlerinden Musab Halil Abud Cudan El Hefel de baskı, tehdit, sivillere saldırı ve keyfi tutuklamaların aşiretleri bir araya getirdiğini kaydetti: “Aşiret evlatlarımızın çabalarıyla şehrimizi kurtardık. Suriye’nin en büyük iki petrol sahası olan Ömer ve Koniko sahaları burada, Deyrizor’da yer alıyor. Ayrıca verimli tarım arazilerine sahibiz. Cehaletin yaygın olduğu, eğitimden uzak nesiller yetiştirip ateist eğitim müfredatıyla insanları dini köklerinden koparmak istediler. Yeni nesilleri bozmayı hedefliyorlardı. Bölge halkı bu müfredatı reddetti, bu eğitime izin vermedi, dinine, örf ve adetlerine sıkı sıkıya sarıldı. Biz bu tür fikirleri kabul etmeyiz. Her ne kadar beni büyük maddi tekliflerle ve geniş nüfuz vaatleriyle ikna etmeye çalışsalar da halkım, toprağım ve dinim üzerinden pazarlık yapmayı reddettim.”

Din maskeli ihanet! Sözde "şeyh"ler PKK/SDG’ye dua kuyruğuna girdi
Din maskeli ihanet! Sözde “şeyh”ler PKK/SDG’ye dua kuyruğuna girdi

Dünya

Din maskeli ihanet! Sözde “şeyh”ler PKK/SDG’ye dua kuyruğuna girdi

Eski SDG’liden itiraf üstüne itiraf: ABD silahlarını satıp belediye bütçelerini yağmalamışlar
Eski SDG’liden itiraf üstüne itiraf: ABD silahlarını satıp belediye bütçelerini yağmalamışlar

Gündem

Eski SDG’liden itiraf üstüne itiraf: ABD silahlarını satıp belediye bütçelerini yağmalamışlar

SDG/YPG'nin işgali halkı perişan etti! Haseke’den kaçmayı başaranlar içler acısı gerçekleri anlattı
SDG/YPG'nin işgali halkı perişan etti! Haseke’den kaçmayı başaranlar içler acısı gerçekleri anlattı

Dünya

SDG/YPG'nin işgali halkı perişan etti! Haseke’den kaçmayı başaranlar içler acısı gerçekleri anlattı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23