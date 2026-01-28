1. "HER ŞEY SENİN KAFANDA, BİRAZ RAHATLA." Bu cümle, hipokondriyak birey için "Senin yaşadığın fiziksel acı gerçek değil" demektir. Neden Zararlı? Kişi o çarpıntıyı, o ağrıyı gerçekten hisseder. Beyni bu sinyalleri üretir. "Kafanda bitir" demek, onun acısını küçümsemektir ve kişinin kendini yalnız hissetmesine neden olur. Doğrusu: "Yaşadığın bu endişenin seni ne kadar yorduğunu görebiliyorum, yanındayım." 2. "BAK, TESTLERİN TERTEMİZ ÇIKTI; HİÇBİR ŞEYİN YOK!" Sağlık kaygısı olan biri için temiz çıkan test sonuçları sadece geçici bir rahatlamadır. Neden Zararlı? "Hiçbir şeyin yok" dediğinizde, kişi "O zaman neden hala böyle hissediyorum? Demek ki doktorlar bir şeyi atladı" diye düşünmeye başlar ve yeni bir doktor arayışına girer. Doğrusu: "Tıbbi sonuçların temiz çıkması çok güzel bir haber. Şimdi bu süreçte seni yıpratan kaygı kısmına odaklanalım mı?" 3. "GOOGLE'DAN BAKMAYI BIRAK ARTIK!" Evet, "Dr. Google" büyük bir düşman ama bunu sert bir dille söylemek savunma mekanizmasını tetikler. Neden Zararlı? İnternette araştırma yapmak, bu kişiler için bir ritüeldir. Bu ritüeli ellerinden zorla almaya çalışmak, panik ataklarını tetikleyebilir. Doğrusu: "İnternetteki bilgi kirliliği bazen en sağlıklı insanı bile korkutur. Bilgi arayışını güvenilir uzmanlarla sınırlamaya ne dersin?"