  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hapishanede kalanlar yaşadıklarını anlattı! Terör örgütü YPG’den çocuklara Esed tarifesi Cildi bebek gibi yapan hangi besinler? Leke ve sivilceden iz kalmıyor! Herkesi şok eden doğal koruma Türkiye'nin verileri kimlerin elinde? Meğer ortam dinlemesi yapmışlar! Yılmaz Güney'e terörist demişti! Savcı Yavuz Engin'e tepki Erdoğan'ın en yakınındaki isimden geldi Cani Hemşire’den pişkin başvuru: Mahkemeden tokat gibi cevap Juventus'a evet demişti! En-Nesyri tek cümle ediyor başka bir şey demiyor: Fenerbahçe kalakaldı Anadolu’ya bir mühür daha! Stratejik yol hizmete açıldı Deneyince farkını göreceksiniz! Saç dökülmesine karşı doğal yöntem açıklandı Hastalık hastasına asla söylenmemesi gereken 3 cümle: Yarardan çok zarar vermeyin!
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Hastalık hastasına asla söylenmemesi gereken 3 cümle: Yarardan çok zarar vermeyin!
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Hastalık hastasına asla söylenmemesi gereken 3 cümle: Yarardan çok zarar vermeyin!

Bazı insanların sağlık kaygısı diğerlerine göre daha yoğun olur. Bu kişilerin sağlık kaygılarını yatıştırmaya çalışırken, bu durumun Hastalara yarar sağlamayacağını vurgulayan uzmanlar, 3 cümleye dikkat çekip konuya dair açıklamaları dile getirdi.

#1
Foto - Hastalık hastasına asla söylenmemesi gereken 3 cümle: Yarardan çok zarar vermeyin!

Bazı insanların sağlık kaygısı diğerlerine göre daha yoğun olur. Bu kişilerin sağlık kaygılarını yatıştırmaya çalışırken, yanlış cümleler söylemek onları daha da endişelendirebilir. Hatta depresyona dahi sürükleyebilir. Uzmanlar, 3 cümlenin tehlikelerine dikkat çekiyor. İşte hastalık hastası insanlara asla söylenmemesi gereken 3 cümle…

#2
Foto - Hastalık hastasına asla söylenmemesi gereken 3 cümle: Yarardan çok zarar vermeyin!

Çevrenizde sürekli doktora giden, her fiziksel belirtiyi korkutucu bir hastalıkla ilişkilendiren biri var mı? Onlara yardım etmek isterken, söylediğiniz bazı cümleler durumu daha da kötüleştirebilir. Psikolojik bariyerler oluşturan bu ifadeler, kişinin yaşadığı kaygıyı ve acıyı küçümsemek yerine, onlara gerçek bir destek sunmak için dikkatle seçilmelidir.

#3
Foto - Hastalık hastasına asla söylenmemesi gereken 3 cümle: Yarardan çok zarar vermeyin!

Uzmanlar, bu üç cümlenin aslında iyi niyetle yapılan bir "iyilik" olmadığını ve hipokondriyak bireylerin endişelerini daha da derinleştirdiğini uyarıyor. HASTALIK KAYGISI OLANLARA BUNLARI SÖYLEMEYİN Çevrenizde sürekli tetkik yaptıran, her belirtiyi en kötü hastalığa yoran biri mi var? Onlara yardım etmek isterken aslında durumu daha da kötüleştiriyor olabilirsiniz. Uzmanlar uyarıyor: Bu 3 cümle, bir "iyilik" değil, psikolojik bir bariyerdir.

#4
Foto - Hastalık hastasına asla söylenmemesi gereken 3 cümle: Yarardan çok zarar vermeyin!

1. "HER ŞEY SENİN KAFANDA, BİRAZ RAHATLA." Bu cümle, hipokondriyak birey için "Senin yaşadığın fiziksel acı gerçek değil" demektir. Neden Zararlı? Kişi o çarpıntıyı, o ağrıyı gerçekten hisseder. Beyni bu sinyalleri üretir. "Kafanda bitir" demek, onun acısını küçümsemektir ve kişinin kendini yalnız hissetmesine neden olur. Doğrusu: "Yaşadığın bu endişenin seni ne kadar yorduğunu görebiliyorum, yanındayım." 2. "BAK, TESTLERİN TERTEMİZ ÇIKTI; HİÇBİR ŞEYİN YOK!" Sağlık kaygısı olan biri için temiz çıkan test sonuçları sadece geçici bir rahatlamadır. Neden Zararlı? "Hiçbir şeyin yok" dediğinizde, kişi "O zaman neden hala böyle hissediyorum? Demek ki doktorlar bir şeyi atladı" diye düşünmeye başlar ve yeni bir doktor arayışına girer. Doğrusu: "Tıbbi sonuçların temiz çıkması çok güzel bir haber. Şimdi bu süreçte seni yıpratan kaygı kısmına odaklanalım mı?" 3. "GOOGLE'DAN BAKMAYI BIRAK ARTIK!" Evet, "Dr. Google" büyük bir düşman ama bunu sert bir dille söylemek savunma mekanizmasını tetikler. Neden Zararlı? İnternette araştırma yapmak, bu kişiler için bir ritüeldir. Bu ritüeli ellerinden zorla almaya çalışmak, panik ataklarını tetikleyebilir. Doğrusu: "İnternetteki bilgi kirliliği bazen en sağlıklı insanı bile korkutur. Bilgi arayışını güvenilir uzmanlarla sınırlamaya ne dersin?"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fındıkta yükseliş bitti, bekleyiş başladı
Tarım

Fındıkta yükseliş bitti, bekleyiş başladı

Sezon içinde 350 lirayı aşan fındık fiyatları, 2026'nın ilk haftalarında yaşanan sert düşüşün ardından 275 TL seviyesinde durağan seyre geçt..
Türkiye’de İran hazırlığı! Tampon bölge kurulacak
Gündem

Türkiye’de İran hazırlığı! Tampon bölge kurulacak

Amerika en büyük askeri deniz filosunu İran’a saldırı planları için bölgeye gönderirken, Türkiye’nin Tahran’deki Hamaney rejiminin çöküşü ih..
Yılmaz Özdil'den şaşırtan AK Parti çıkışı! Merkez Bankası ve altın açıklaması olay oldu
Gündem

Yılmaz Özdil'den şaşırtan AK Parti çıkışı! Merkez Bankası ve altın açıklaması olay oldu

Gazeteci Yılmaz Özdil, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın rezerv yapısına ve vatandaşın altın birikimine dair çarpıcı bir analiz paylaştı..
Bravo Avustralya! İslam karşıtı o Yahudi’ye gereğini yaptı
Dünya

Bravo Avustralya! İslam karşıtı o Yahudi’ye gereğini yaptı

Avustralya hükümeti, sosyal medyada ve kamuya açık etkinliklerde İslam karşıtı kampanya yürüten Sammy Yahood adlı Yahudi içerik üreticisinin..
Hükümet mücadele ederken onlar bakın ne yapıyorlardı! İşte Sedef Kabaş'ın FETÖ geçmişi
Gündem

Hükümet mücadele ederken onlar bakın ne yapıyorlardı! İşte Sedef Kabaş'ın FETÖ geçmişi

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler; Sedef Kabaş’ın terör örgütü FETÖ’nün kullandığı bir maşa olduğunu ortaya koydu. ..
Deprem alarmı Marmara'yı dağıttı! Büyük göç başladı!
Gündem

Deprem alarmı Marmara'yı dağıttı! Büyük göç başladı!

Marmara’da beklenen olası büyük depreme karşı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı düğmeye bastı. Türkiye’nin üretim ve lojistik kapasitesine zarar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23