Katları/yatları konuşacağımıza, VIP ve korumaları mı konuşacağız!

ALİ KARAHASANOĞLU

FETÖ’cü televizyon kanalı olan Samanyolu Haber’e gidip, bu ülkenin seçilmiş yönetimi aleyhine konuşan Mahmut Tanal, şimdi de yolsuzluktan sanık CHP’lilerin avukatlığına soyundu..

Pensilvanya’daki CIA’nın kucağındaki Fetullah Gülen’e ait medya organlarına el konulmasının despotluk olduğunu 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesindeki konuşmalarında dillendiren Mahmut Tanal.

Şimdi CHP’li belediye başkanlara rüşvet verdiğini itiraf eden Aziz İhsan Aktaş’ın ve rüşvet alanların yargılandığı davada yaşanılanları yorumlarken, şöyle demiş:

“Tutuklanması gereken bir sanık VIP’ten giriyorsa, bu adil yargılama mıdır? Hukukta VIP yoktur. Ceza yargılamasında ayrıcalık olmaz. Bu tablo yargının tarafsızlığına değil, çifte standarda işaret eder. Bu düzen adalet üretmiyor. Bu düzen ayrıcalık üretiyor. Bu manzara hukuk değildir”

7 belediye başkanına rüşvet verdiğini itiraf eden bir adamdan bahsediyoruz.

Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor.

Örgüt suçundan cezası indirilecek. Ama büyük ihtimalle yine de ceza alacak.

Ayrı bir suç olan rüşvetten ise, A. İhsan Aktaş’ın da ceza alması zaten kesin..

Sadece pişmanlık gösterdiği için belki bir indirimden yararlanacak.

Büyük ihtimalle rüşvetle aldığı ihalelerdeki gelirlerine el konulacak. Zaten şu an tüm malvarlığına tedbir konulmuş durumda..

Şunu da belirteyim..

Rüşveti vereni savunma anlamına gelmesin..

Ama rüşvette esas sorun, rüşvet veren değil, rüşvet alandır.

Kamu yararı, rüşvet alanı cezalandırmak üzerine kuruludur.

Hatta bizim kanunumuzda, ve dinimizde rüşvet alan da veren de suçlu ise de..

Bazı ceza sistemlerinde, rüşvet vermek değil, rüşvet almak suçtur.

Tekraren söyleyeyim, rüşvet suçunda esas cezalandırılmak istenilen, rüşvet almaktır.

Çünkü kamu görevi onundur. Rüşvet alan, bunu reddetse, rüşvet veren bir şey yapamaz.

Ayrıntıyı bırakalım..

Sadede gelelim..

...YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN...