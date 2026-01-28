  • İSTANBUL
Türkiye-Macaristan 2. Dönem JETCO Toplantısı Budapeşte'de yapıldı
Ekonomi

Türkiye-Macaristan 2. Dönem JETCO Toplantısı Budapeşte'de yapıldı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Türkiye-Macaristan 2. Dönem JETCO Toplantısı Budapeşte'de yapıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat "Toplantıda ikili ticari ve ekonomik işbirliğimize dair yol haritamızı belirleyerek, ticaretin yanı sıra yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, savunma sanayisi, enerji, ulaştırma ve lojistik sektörlerinde işbirliğimizi daha da derinleştirmek amacıyla kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-Macaristan Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 2. Dönem Toplantısı'nda ikili ticari ve ekonomik işbirliğine dair birçok sektörü kapsayan yol haritası belirlendi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Macaristan ziyaretindeki temaslarına ilişkin bilgi verdi.

Mevkidaşı Szijjarto ile Budapeşte'de Türkiye-Macaristan 2. Dönem JETCO Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini belirten Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Toplantıda ikili ticari ve ekonomik işbirliğimize dair yol haritamızı belirleyerek, ticaretin yanı sıra yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, savunma sanayisi, enerji, ulaştırma ve lojistik sektörlerinde işbirliğimizi daha da derinleştirmek amacıyla kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Taşımacılarımızın geçiş belgesi sayılarının artırılması, vize ve çalışma izinleri, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Avrupa Birliği (AB) ile ilgili konuları görüştük, ilişkilerimizi 'kazan-kazan' ilkesi çerçevesinde bir üst seviyeye çıkarma hususunda mutabakata vardık."

Bolat, toplantı kapsamında, ikili ticarette geçen yıl tarihin en yüksek seviyesi olan 5,1 milyar dolara ulaşıldığının da not edildiğine dikkati çekerek, "Liderlerimizin belirlediği 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için atacağımız adımları belirledik. JETCO Toplantısı'nda gerçekleştirdiğimiz yakın istişarelerin, ülkelerimiz arasındaki dostluğu ve stratejik ortaklığı daha da güçlendireceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

