Kuvvetli yağışlar evleri yuttu!

İtalya’nın Sicilya Adası’nda yoğun yağışların ardından bazı evleri yutan toprak kayması nedeniyle bölgede tehlike devam ediyor.

Akdeniz’de etkili olan 'Harry' kasırgası nedeniyle İtalya’nın Sicilya Adası’nda toprak kayması meydana geldi.

Caltanissetta vilayetine bağlı Niscemi ilçesinde yaşanan felaket nedeniyle bazı evler toprak altında kaldı. Sivil Savunma Direktörü Fabio Ciciliano, yaptığı inceleme sonrasında “Durum çok kritik” açıklamasında bulundu.

Sicilya Bölgesel Yönetim Başkanı Renato Schifani ile beraber helikopterle Niscemi'de havadan incelemelerde bulunan Sivil Savunma Direktörü Fabio Ciciliano, basına yaptığı açıklamada, 'Heyelan tamamen aktif ve durum kritik.' dedi.

Ciciliano, 'Artık kurtarılamayacak evler var ve orada yaşayanların kalıcı olarak yer değiştirmesi için bir plan geliştirilmesi gerekecek.' diye konuştu.

Ayrıca Ciciliano, Niscemi’nin üzerine kurulu tepenin tamamının Gela Ovası'na doğru çöktüğü bilgisini paylaştı.

Bu arada, İtalyan basınına konuşan Sivil Savunma Sicilya Bölge Yetkilisi Salvo Cocina, heyelan bölgesinden ilçenin 50-70 metre derinliğine uzanan kesimdeki bütün evlerin toprak kaymasında çökebileceğini belirtti.

Sivil Savunma, Niscemi'de evleri heyelan riski altındaki 500 kişinin daha başka bir yere tahliye edildiğini, böylece tahliye edilenlerin sayısının toplamda 1500’ü geçtiğini paylaştı.