Osmanlı’yı elin İngiliz'i anlattı, ezberleri bozdu

Sosyal medyada binlerce paylaşım alan Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili bir video kısa sürede gündem oldu. 6,5 dakikalık tarihi mini belgesel, İngiliz yazar ve Orta Doğu kültürü uzmanı Diana Darke'nin kitabından esinlenerek hazırlandı.

Kısa belgeselde, “Avrupa'nın hasta adamı” olarak nitelendirilen Osmanlı İmparatorluğu'nun aslında hoşgörülü, yenilikçi ve kültürel açıdan zengin bir devlet olduğu vurgulandı. Diana Darke'nin "The Ottomans: A Cultural Legacy" (Osmanlılar: Kültürel Miras) adlı kitabına dayanan yapımda şu konular öne çıktı:

- Osmanlı'nın mültecileri kabul eden tutumu ve "daha iyi padişah tacı Papa'nın mitresinden üstündür" sözleriyle ifade edilen hoşgörüsü,

- Bilim, edebiyat, tıp ve mimarideki katkıları (örneğin 16. yüzyılda karantina merkezleri, çiçek aşısı uygulamaları ve geri dönüşüm sistemleri),

- Kahve kültürünün Avrupa'ya yayılması, sabun üretimi gibi günlük yaşam yenilikleri,

- Orta Asya'dan gelen göçebe kökenlerin getirdiği dayanıklılık ve askeri güç.

Video, görsel olarak zengin yapay zeka destekli animasyonlar ve tarihi illüstrasyonlarla desteklendi. Paylaşımın altına gelen yorumlarda kullanıcılar, “Elin yabancısı Osmanlı'yı bizimkilerden daha iyi anlatmış” gibi ifadelerle duygularını dile getirdi. Birçok kişi, videonun “Zulüm 1453'te başladı” gibi Osmanlı karşıtı kemalistlerin söylemlerine karşı etkili bir cevap olduğunu belirtti.