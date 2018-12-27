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Resmen açıkladı: Ozan Tufan'ı Ali Koç'tan istedik!

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın'ın "Ozan Tufan'ı almak istiyoruz" açıklamasını Başkan Hasan Çavuşoğlu doğruladı. Çavuşoğlu, "İlgilendiğimiz doğrudur" dedi.

27 Aralık 2018 Perşembe 15:03
Resmen açıkladı: Ozan Tufan'ı Ali Koç'tan istedik!

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ikinci yarıda daha skorer bir Alanyaspor oluşturabilmek için belirlenen bölgelere transferler yapacaklarını bildirdi.

Şu anda transferlerde görüştükleri oyuncuların olduğunu anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bizzat Ali Koç başkandan talebimiz oldu"

"Netleşmeden herhangi bir şey söylemek doğru değil. Ortada bir şey yokken bir futbolcunun ismini zikretmek doğru değil. Burada sadece Ozan Tufan ile ilgilendiğimiz doğrudur. Fenerbahçe'de yeni hoca geldi. Kalacak ve gidecekler için karar verecekler. Kendim de bizzat Ali Koç başkandan talebimiz oldu, Sergen Yalçın istediği için. Ama bu konuyla alakalı net bir gelişme yok ve olumlu bir sinyal de yok."

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Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 15:03
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