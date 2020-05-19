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Reşit Bozkurt: “Lüks segment araçlarla fiyat artışları sürecek”

Rstgrup Otomotiv Gayrimenkul Ve Petrol Sanayi Ticaret Limited Şirketi kurucusu Reşit Bozkurt, lüks segment otomotiv piyasasındaki fiyat artışlarının 2020 yılının sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 08:51:59 -
Reşit Bozkurt: “Lüks segment araçlarla fiyat artışları sürecek”

Rstgrup Otomotiv Gayrimenkul Ve Petrol Sanayi Ticaret Limited Şirketi kurucusu Reşit Bozkurt, lüks segment otomotiv piyasasındaki fiyat artışlarının 2020 yılının sonuna kadar devam edeceğini söyledi.


Yurt içi ve yurt dışında otomotiv sektörünün yanı sıra inşaat alanında da faaliyetler yürüten Reşit Bozkurt, lüks otomotiv sektöründe 2020 planlarını ve sektörün son durumu hakkında değerlendirmede bulundu. Üst segment araçlarda fiyatların 2019 yılı sonunda yükselişe geçtiğine, 2020 yılında da tavan yaptığına dikkat çekti. Lüks araçlarda fiyatların artmaya devam edeceğini belirten Bozkurt, “Türkiye iç pazarında oluşan talep azalmasına rağmen yeterli ithalat yapılamaması sebebiyle lüks otomobillerde fiyatlar yerinde durmuyor. 2019 yılında başlayan otomotiv sektöründeki değişim ve yükselme trendi, gördüğümüz kadarıyla 2020 yılında da devam edecek. Faizlerdeki düşük oranlar bu yükselişi tetikleyen önemli unsurlardan biri olarak karşımıza çıkıyor“ dedi.

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