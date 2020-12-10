Reşit Akıncı kimdir? Kürt Demokrat Partisi (KDP) kuruldu mu?
Reşit Akıncı parti mi kurdu? Reşit Akıncı’nın Kürt Demokrat Partisi (KDP) adı altında yeni bir parti kurduğu iddiaları sonrası Reşit Akıncı kimdir? sorusunu da beraberine getirdi. İçişleri Bakanlığından Reşit Akıncı Genel Başkanlığında kurulduğu iddia edilen Kürt Demokrat Partisi (KDP) ile ilgili bir açıklama yaptı. Peki Kürt Demokrat Partisi (KDP) kuruldu mu?
Kürt Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Reşit Akıncı, iki ay önce partinin kuruluşu için yaptıkları başvurunun İçişleri Bakanlığı'nca onaylandığını öne sürmüştü. Bazı medya kuruluşlarında Reşit Akıncı liderliğinde Kürt Demokrat Partisi (KDP) adı altında yeni bir partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına verildiği iddia edildi. Bu iddialara İçişleri Bakanlığından yalanlama geldi. İçişleri Bakanlığı yetkililerince, bugün bir gazetede "yeni bir Kürt partisinin kurulduğuna" ilişkin yayımlanan haberin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Bakanlık yetkilileri, siyasal partilerin kuruluş başvurusu yaptıkları Genel Sekreterlik birimine söz konusu isimle siyasal oluşum için herhangi bir müracaatın yapılmadığını ve bir onayın söz konusu olmadığını kaydetti.
Reşit Akıncı kimdir?
Reşit Akıncı KDP-T Diyarbakır İl Başkanlığını yapmıştı. Reşit Akıncı, KDP-T ile HDP arasında ittifak yapılması sürecinde Genel Başkan Mehmet Emin Kardaş’ın kararları kendi başına almasına karşı çıkmış ve partisinden istifa etmişti. Reşit Akıncı, kendisini Mustafa Barzan’nin siyasetini benimsediğini iddia ediyor.