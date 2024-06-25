  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Resimdeki farklı papağanı 8 saniye içinde bulabilir misin? Sadece zehir gibi zekaya sahip olanlar 8 saniye içinde bulabiliyor
Aktüel

Resimdeki farklı papağanı 8 saniye içinde bulabilir misin? Sadece zehir gibi zekaya sahip olanlar 8 saniye içinde bulabiliyor

Yeniakit Publisher
2024-06-25 15:50:00 -
Resimdeki farklı papağanı 8 saniye içinde bulabilir misin? Sadece zehir gibi zekaya sahip olanlar 8 saniye içinde bulabiliyor

Bu zeka testinde, resimdeki farklı papağanı bulmaya çalışın. Sadece zehir gibi zekaya sahip olanlar 8 saniye içinde bulabiliyor.

Yukarıdaki görselde yan yana dizilmiş birbirinin aynı papağanlar görüyoruz. Ancak bu papağanlardan biri diğerlerinden farklı. sizlerden istenen ise 8 saniye içerisinde resimdeki farklı papağanı bulmanız. Farkı papağanı bulanların IQ seviyesi çok yüksek kabul ediliyor. Deneyen her 100 kişiden yalnızca 3'ü testi geçmeyi başarıyor.

Resimdeki farklı papağanı bulmak adına kendine güvenenler için süre şimdi başlıyor. Peki ya siz ilk bakışta resimdeki farkı papağanı bulmayı başarabilecek misiniz?

Optik illüzyonlu bir zeka testi olan bu görselde doğru yanıta ulaşmayı başaranları tebrik ederiz. Sizler görsel zekanızı ve bilişsel yeteneklerinizi bir kez daha kanıtladınız.

Eğer resimdeki farklı papağanı 8 saniyede bulmayı başarmadıysanız üzülmenize gerek yok. Zeka bulmacasının doğru yanıtı şu şekilde...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İŞTE FARKLI OLAN PAPAĞAN...

Sosyal medyada büyük ilgi çekti! Çözülmesi çok zor bulmaca…
Sosyal medyada büyük ilgi çekti! Çözülmesi çok zor bulmaca…

Yaşam

Sosyal medyada büyük ilgi çekti! Çözülmesi çok zor bulmaca…

İnsanları delirten zeka bulmacası
İnsanları delirten zeka bulmacası

Aktüel

İnsanları delirten zeka bulmacası

Kibrit çöpü bulmacası: Sadece bir kibrit çöpünü hareket ettirerek denklemi düzeltin
Kibrit çöpü bulmacası: Sadece bir kibrit çöpünü hareket ettirerek denklemi düzeltin

Yaşam

Kibrit çöpü bulmacası: Sadece bir kibrit çöpünü hareket ettirerek denklemi düzeltin

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23