Resimdeki farklı papağanı 8 saniye içinde bulabilir misin? Sadece zehir gibi zekaya sahip olanlar 8 saniye içinde bulabiliyor

Yukarıdaki görselde yan yana dizilmiş birbirinin aynı papağanlar görüyoruz. Ancak bu papağanlardan biri diğerlerinden farklı. sizlerden istenen ise 8 saniye içerisinde resimdeki farklı papağanı bulmanız. Farkı papağanı bulanların IQ seviyesi çok yüksek kabul ediliyor. Deneyen her 100 kişiden yalnızca 3'ü testi geçmeyi başarıyor.

Resimdeki farklı papağanı bulmak adına kendine güvenenler için süre şimdi başlıyor. Peki ya siz ilk bakışta resimdeki farkı papağanı bulmayı başarabilecek misiniz?

Optik illüzyonlu bir zeka testi olan bu görselde doğru yanıta ulaşmayı başaranları tebrik ederiz. Sizler görsel zekanızı ve bilişsel yeteneklerinizi bir kez daha kanıtladınız.

Eğer resimdeki farklı papağanı 8 saniyede bulmayı başarmadıysanız üzülmenize gerek yok. Zeka bulmacasının doğru yanıtı şu şekilde...

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İŞTE FARKLI OLAN PAPAĞAN...