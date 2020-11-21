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Aktüel Resim ve gravür sanatçısı Cemal Akyıldız'ın vefatının ardından
Aktüel

Resim ve gravür sanatçısı Cemal Akyıldız'ın vefatının ardından

Yeniakit Publisher
2020-11-21 14:01:58 -
Resim ve gravür sanatçısı Cemal Akyıldız'ın vefatının ardından

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, resim ve gravür sanatçısı Cemal Akyıldız'ın vefatının ardından sosyal medya hesabından üzüntüsünü dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 88 yaşında hayatını kaybeden Akyıldız'ın bir videolu röportajını da paylaşan Yerlikaya, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Gravür sanatının son temsilcilerinden, İstanbul aşığı Ressam Cemal Akyıldız'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Akyıldız Ağabey, gravürleriyle tarihi ve kültürel mekanları geleceğe taşıdı. Büyük bir değeri kaybettik. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun."

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