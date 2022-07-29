Resesyon nedir, ne demek? Resesyon kelime alamı nedir ne anlama geliyor?

Ekonomistler sıklıkla resesyon kelimesini kullanmakta. Resesyon söylemine aşına olan vatandaşlar resesyonun anlamı ve resesyonun ne anlama geldiğini araştırmakta. Peki resesyon olursa ne olur? ABD ekonomisi, 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 5,1 ve ikinci çeyreğinde yüzde 31,2 küçülerek teknik olarak resesyona girmişti. Ülke ekonomisi yüksek enflasyonla mücadelenin sürdüğü ABD'de ekonomi, yılın ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyreğinde de beklentilerin aksine daraldı.

Resesyon nedir, ne anlama geliyor?

Resesyon kelimesinin anlamı “durgunluk” olarak bilinmektedir. Birkaç ayı geçen sürede ekonomide meydana gelen belirgin düşüşü ifade eder. Ülke ekonomisinde gelişen büyüme hızının ülkedeki nüfus artış hızından düşük olması nedeniyle, kişi başına belirlenen milli gelirin artış göstermemesidir. Böyle bir süreçte, ekonomi ivme kaybeder, talepte canlılık olmaz ve genel bir karamsar hava hakimdir. Makro ekonomi göstergeleri; reel gelir, istihdam, üretim, tüm ticaret verileri bu ölçümlemeye dahil edilir.

Bir resesyondan bahsedebilmek için birbirini izleyen iki çeyrek dönemin olumsuz ekonomik büyüme bildirmesi veya ülke tarafından ölçülen Gayri safi Yurtiçi Hasılanın izlenmesi yeterli olmaktadır. Büyüme oranında gelişen 1 puanlık düşüş neticesinde, 80 ile 100 bin kişi aralığındaki işsiz kitlenin iş bulması imkansızlaşır. Bu süreçte, yatırım eğrileri düşer ve yeni iş kurmayı planlayanlar, bekleme sürecine geçer. Ülkelerin resesyon süreci yaşaması sıklıkla görülmese de 1960-2007 yıl aralığında 21 gelişmiş ülke ekonomisi 122 resesyon yaşamıştır.