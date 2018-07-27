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‘Rent a car’da en uygun fiyat ‘Yolcu360’la parmakların ucunda

İnternet sitelerinde alışveriş yaparken fiyat karşılaştırması yapanlara bir hizmet de ‘yolcu360’dan geldi. www.yolcu360.com, rent a car alanında fiyat karşılaştırması yaparak ofis ofis gezmeden kolay araç kiralamada yardımcı oluyor.

27 Temmuz 2018 Cuma 09:50
‘Rent a car’da en uygun fiyat ‘Yolcu360’la parmakların ucunda

İş seyahatlerinde veya tatile çıkanların yoğun rağbet gösterdikleri araç kiralama sektörü hızla büyüyor. Filo kiralamalarının yanı sıra günübirlik veya belirli gün aralığında araç kiralamak isteyenler, ofis ofis dolaşmak yerine daha çok internetten araç kiralamayı tercih ediyor. Seçenekler çoğalınca da en doğru tercihi yapmak giderek zorlaşıyor.

GENİŞ FİYAT SEÇENEĞİ

www.yolcu360.com internet sitesi, rent a car şirketleri arasında karşılaştırmalı seçeneklerle bu zorluğun aşılmasında araç kiralamak isteyenlere yardımcı oluyor.

HER BÜTÇEYE UYGUN

Yolcu360 web sitesinde aracın teslim alınacağı yerden, kiralama süresine kadar farklı seçenekler ile en uygun fiyat alternatiflerini bir arada bulmak mümkün.

Yolcu360, rent a car alanında kolayca fiyat karşılaştırması yapılabilecek bir online alt yapı sunuyor. Sistem, kısa sürede ülke genelinde hizmet veren güvenilir rent a car markaları ile işbirliği yaparak sektöründe çok geniş bir ağa seslenen güçlü bir alt yapı oluşturdu. Bu alt yapı ile Yolcu360, yüzlerce rent a car ofisinin müsait araç listesine fiyatlarıyla birlikte eş zamanlı olarak ekrana taşıyor.

YÜZLERCE SEÇENEK

Bir bölge ve tarih aralığı belirttikten sonra kolayca en uygun fiyatlı kiralık araç seçeneği listeleniyor. Araç kiralamak isteyenler, yüzlerce firma arasında istedikleri konfora sahip model ve fiyatlar arasından kendileri için en uygununu seçebiliyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 09:50
  1. www.yolcu360.com
  2. rent a car

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