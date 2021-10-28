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Ekonomi Rent a car sektörü büyüyor! Hedef 134.45 milyar dolar
Ekonomi

Rent a car sektörü büyüyor! Hedef 134.45 milyar dolar

Pandemi döneminde rent a car sektörü atağa kalktı.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 22:24:00 -
Rent a car sektörü büyüyor! Hedef 134.45 milyar dolar

Zorlu dönemde gücüne güç katan sektörün küresel büyüklüğünün 2027’de 134.45 milyar doları bulması bekleniyor. Dev rent a car firmalarının yöneticileri, kiralama seçeneğinin lüks olmaktan çıkıp ihtiyaç haline geldiğini vurgulayarak, “Bu dönüşümde teknolojik gelişmeler, araç fiyatları, sosyal mesafe ve hijyen kuralları önemli etkenler olarak karşımıza çıkıyor. Öyle görünüyor ki bu büyüme ivmesi önümüzdeki yıllarda artarak devam edecek” diyorlar.

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