Renkli Lens Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Göz sağlığımız bizim için çok önemli olduğundan numaralı ya da numarasız kullanmak fark etmeksizin ilk olarak bir göz doktoru muayenesinden geçmek gerekir. Muayeneden sonra eğer numaralı renkli lens kullanacaksanız doktorunuzun verdiği reçeteye uygun olarak renkli lensi satın alabilirsiniz. Size verilen ölçüye uygun olan renkli lensi seçerek güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz.

Herkesin aklında bir renk var sayılır ve yüzlerce seçenek olduğu için belki seçmekte zorlanabilirsiniz. Eğer renk belirlerken zorlanıyorsanız kıyafet tarzınıza ve makyajda sevdiğiniz renklere uygun renkleri deneyebilirsiniz. Bu şekilde renkli lensler aynı zamanda sizin için bir tamamlayıcı olur. Eğer bu yöntemle de uygun rengi bulamazsanız deri altı rengi size yardımcı olacaktır. Deri altı rengi soğuk, sıcak ve nötr olmak üzere 3’e ayrılır. Cilt alt tonu bileğin iç kısmındaki damarlardan kolayca bulunabilir. Eğer cilt deri altı renginiz mavi ise soğuk alt tonlu renkler, yeşil ise sıcak alt tonlu renkler tercih edebilirsiniz. Hem mavi hem de yeşil ise şanslı kesimde yer alıyorsunuz demektir. Çünkü nötr cilt alt tonuna sahip kişilere yakışmayacak bir renk yoktur. Nötr cilt alt tonuna sahip iseniz istediğiniz renkleri seçmekte özgürsünüz.

Renkli lensleri alacağınız zaman dikkat etmeniz gereken bir diğer husus pupilla denilen orta kısımda yer alan şeffaf alanın olması gerekenden daha geniş olmamasıdır. Bu alan şeffaf olduğu için 5mm ölçüden daha genişse alt kısımdan doğal göz renginiz ortaya çıkabilir ve renkli lensi istediğiniz gibi kullanamamış olursunuz. Modeli seçerek buna dikkat etmelisiniz.

Renkli Lens Bakımı

Renkli lenskullanmak istediğinizde numaralı ya da numarasız fark etmeksizin bakımını düzenli ve doğru şekilde yapmanız gerekir. Aylık veya senelik kullanabileceğiniz lensler olduğu gibi günlük kullanabileceğiniz lensler de vardır.

Renkli lensleri kullandığınız zaman mutlaka lens solüsyonu da alarak her kullanımdan önce ve sonra dikkatli bir şekilde lensleri temizlemelisiniz. Kullanım sonrası temizledikten sonra lens kabında saklamanız gerekir.

Günlük renkli lensleri tercih ederseniz temizlik biraz daha kolaydır. Günlük lensler tek kullanımlıktır. Hijyenden endişe ediyorsanız ya da pratik bir kullanım istiyorsanız günlük renkli lensler tam size göre. Bu sebeple solüsyonla temizlemenize gerek olmaz. Ertesi gün yeni açtığınız lensleri temiz bir şekilde yeniden takarsınız.

Lens kullanımı teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok farklı seçeneğe ve modele sahip olmuştur. Bu da kullanımı her geçen gün daha da kolaylaştırmıştır. Renkli lens kullanacağınız zaman hareli ya da haresiz olarak da tercih yapabilirsiniz.Hareli lenslerin etrafında siyah bir çerçeve olur. Bu çerçeve sayesinde gözleriniz daha büyük ve daha net bir şekilde göze çarpar. Eğer gözlerinizin daha belirgin olmasını istiyorsanız hareli renkli lensleri kullanabilirsiniz.

Haresiz renkli lenslerde siyah çerçeve bulunmaz ve gözleriniz normal olduğu büyüklükte görünür. Bu seçenekte lens taktığınız kimilerine göre daha belirgindir. Kendi zevkinize hitap eden seçeneği bulduğunuzda lens kullanmanın konforunu tadar ve bir daha asla gözlük kullanmak zorunda kalmazsınız. Lensler hayatınıza konfor getirirler.

Renkli lens satın alırken yukarıda belirttiğimiz hususlara dikkat ederek istediğiniz görünüme kavuşmanın yanı sıra konforu da elden bırakmazsınız. Göz yapınıza uygun lensi seçtiğinizde gözünüzde oluşabilecek yanma, batma ve alerjen durumların önüne geçebilirsiniz. Eğer numaralı lens satın alacaksanız doktor kontrolünü kesinlikle es geçmemelisiniz. Doktorunuzun uygun gördüğü lens gözünüz için en uygun lenstir.