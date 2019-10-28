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Kadın - Aile

Renkli ekmek nasıl yapılır? Renkli ekmek tarifi

Ekmek sofralarımızın vazgeçilmezlerinden biridir. Hem lezzetli hem de farklı bir ekmek tarifi arıyorsanız: kesinlikle doğru yerdesiniz. İşte, renkli ekmek tarifi...

2019-10-28 17:25:00 -
Renkli ekmek nasıl yapılır? Renkli ekmek tarifi

Ekmek sofralarımızın vazgeçilmezlerinden biridir. Hem lezzetli hem de farklı bir ekmek tarifi arıyorsanız: kesinlikle doğru yerdesiniz. İşte, renkli ekmek tarifi... 

Renkli ekmek nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 1,5 su bardağı un
  • 1 su bardağı ıspanak püresi
  • 2 çay kaşığı kuru maya
  • Bir tutam tuz
  • Aldığı kadar su 

Ekmeği yapmaya başlamadan önce ıspanak püresini hazırlamalısınız.

Ispanakları güzelce yıkadıktan sonra haşlayın.

Haşlanan ıspanağı rondodan geçirip püre haline getirin.

Derin bir yoğurma kabının içerisine tüm malzemeleri alın.

Yoğurma işlemi sırasında suyu az az ekleyin.

Kulak memesi kıvamında bir hamur elde etmeniz gerekiyor.

Hamur kıvam aldıktan sonra hamurun üzerine nemli bir bez örtün.

Hamuru yaklaşık 50 dakika mayalanmaya bırakın.

Ardından hamuru un serptiğiniz tezgahta bir kez daha yoğurup şekil verin.

Şekillendirdiğiniz hamuru yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin.

Streç filmle hamuru sarın ve yaklaşık 20 dakika dinlendirin.

Sonrasında 190 derecelik fırında ekmeği pişmeye bırakın.

Afiyet olsun.

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