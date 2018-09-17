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Renk uyumu için...

Yuvanızı döşemenin işte püf noktaları...

17 Eylül 2018 Pazartesi 19:01
Renk uyumu için...

Herkesin zevki farklı elbette. Ancak basit teknikle yapacağınız renk seçimi mutfağınızı çok daha şık bir hale getirir. Bunu evinizin her yerinde uygulayabilirsiniz üstelik..

Bu basit bir formül: A %60 + B %30 + C %10

Formülün açılımı ise şöyle açıklanabilir.

A Ana renk (%60),

B Dikkat çeken renk (%30)

C Bu iki renk arasında uyum kuracak olan renk (%10)

Mesela bu kuralı mutfakta uyguladığımızda, duvar rengi %60’lık kısmı, kapaklar ve döşemeler %30’u ve aksesuarlar %10’u kapsar.

Burada insanı yanılgıya düşüren nokta şudur, kullanacağınız bu 3 rengin bir sınırı olmalıdır. Belli bir renk paleti içinde kalırsanız, sorun yaşamazsınız. Mavi ve turuncu, kırmızı ve yeşil gibi birbirini tamamlayan iki zıt rengi seçerek, bu renkler üzerinden devam edebilirsiniz. Görsel olan bu renkler dikkat çekici etki oluşturur. Yemek odası veya mutfağınızın yemek bölümü için uygun renklerdir.

Zevkinize uyuyorsa sarı ve yeşil, mavi ve mor gibi, daha birbirine yakın tonları kullanmayı deneyebilirsiniz.

Dekoratörlerin en sık başvurdukları hilelerden biri siyahı kullanmaktır. Özellikle vazo, aydınlatma gibi aksesuarlarda siyah kullanımı, mekandaki diğer renklere vurguyu artırır.

Çok fazla tonu bir arada kullanmak, en sık yapılan dekorasyon yanlışlarındandır. Mesela bir duvarınız koyu mavi, diğeri uçuk mavi ise, doğru denge sağlanamadığı için, görsel olarak bitmemiş hissi yapar.

Eğer kullanacağınız renk konusunda kararsız kalırsanız, işe, mutfak aksesuarlarından veya çok sevdiğiniz bir objenin renginden başlayabilirsiniz. Yeterince büyük bir mutfağınız yoksa, tüm duvarlar yerine sadece tezgah arasındaki kısma çarpıcı bir renk kullanabilirsiniz.

Zemin döşemeniz ve duvar açık renkteyse, duvarlarınızda koyu tonlar kullanmanızda bir sakınca yoktur. Ancak mutlaka bu rengi aksesuarlarla dengelemeniz gerekecektir, aksi takdirde renk uyumu olmayacağından, hoşunuza gitmeyecek bir görüntü ortaya çıkacaktır.

Pastel tonlar, mekanları olduğundan daha aydınlık ve ferah gösterir. Ancak renk dağılımı yaparken dengeyi korumanız, araya ahşap gibi sıcak tonlar katmanız gereklidir.

Duvarlarınızın yanı sıra dolap kapaklarınızda da renk kullanabilirsiniz. Eğer kapaklarınız için, parlak tonlar seçtiyseniz, duvarınızda açık veya düz renkleri tercih etmelisiniz.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 19:01
  1. renk uyumu
  2. dekorasyon

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