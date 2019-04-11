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Rengiyle gözlerinize, tadıyla damaklarınıza hitap eden hibiskus çayının faydaları nelerdir?

Kırmızı rengiyle iştah açan hibiskus çayı tam bir şifa deposu. Peki, bu leziz hibiskus çayı nasıl demlenir?

11 Nisan 2019 Perşembe 09:30
Rengiyle gözlerinize, tadıyla damaklarınıza hitap eden hibiskus çayının faydaları nelerdir?

Ebegümeci ailesinden olan hibiskus bitkisi kertebe olarak da bilinir. İçerisinde kafein bulundurmayan hibiskus, çay olarak tüketildiğinde sağlık açısından son derece yararlıdır. Kırmızı yapraklı bu çay halk arasında ekşi çay olarak bilir. İşte, her derde deva hibiskus çayını her gün bir fincan tüketmenizi sağlayacak o faydalar;

Renginden anlaşılacağı üzere hibiskus çayı güçlü antioksidan maddeler içirir.

Hibiskus bağışıklık sistemini güçlendirir.

Hibiskus tansiyonu düşürür. Bu nedenle bu çayı tüketirken ölçüyü kaçırmamak gerekli.

Hibiskus kan şekerini dengeler.

Hibiskus çayı yaşlanmayı geciktirir.

Kırmızı yapraklı bu çay kireçlenmeyi önler.

Soğuk algınlıkları sırasında hibiskus çayı nefes açıcı olarak kullanılır.

Hibiskus bol miktarda C vitamini içerir.

Kabızlık sorununa iyi gelir.

Hibiskus çayı iyi bir yağ yakıcıdır. Bu nedenle diyet programlarında rahatlıkla tüketilebilir. Elbette günde iki fincanı geçmemek kaydıyla.

Hibiskus çayı nasıl demlenir?

Bir fincan sıcak suyun içerisine bir yemek kaşığı hibiskus ekleyip demlemeye bırakın. Dilerseniz çayınızı limon, tarçın, zencefil, portakal ya da nane ile lezzetlendirebilirsiniz. Ayrıca bu çayı 4-5 ölçü fazla hazırlayıp, buzdolabında saklayabilirsiniz. Bu kırmızı içecek yaz ayları için serinletici bir içecek olacaktır. Ancak hibiskus çayını dolapta 3 günden fazla tutmamak gerekiyor.

 

 

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 09:30
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