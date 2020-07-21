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Ekonomi

Renault’un global satışlarına pandemi freni

Renault’un global satışları haziran ayında görülen toparlanmaya rağmen 2020 yılının ilk yarısında COVID-19 salgınının önleme çabalarının etkisi ile yüzde 34.9 azalarak 1.26 milyon adet oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 11:27:00 -
Renault’un global satışlarına pandemi freni

COVID-19 salgını nedeniyle Mart ayının ortasından itibaren birçok ülkede satış ve endüstriyel aktivitelerini askıya alan Renault Grubu’nun satışları, yılın ilk yarısında yüzde 28.3 daralan pazarda yüzde 34.9 düşüş ile 1 milyon 256 bin 658’e geriledi. Satış adetlerinde gerçekleşen düşüş, Grup’un önemli bölgelerindeki sıkı pandemi kısıtlamalarından kaynaklandı.

Renault Grubu Yönetim Kurulu Üyesi, Satış ve Bölge Direktörü Denis le Vot: “Dünya, faaliyetlerimize büyük etkisi olan daha önce benzeri görülmemiş bir kriz ile karşı karşıya kaldı. İyileşme başlar başlamaz fabrikalarımız ve satış ağımız müşteri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hızla harekete geçerken, Avrupa’da devlet desteği sayesinde Haziran ayında talep artışı yaşandı. Yılın ikinci yarısına çok yüksek sipariş miktarları, tatmin edici bir stok seviyesi ve şimdiden çok olumlu tepkiler alan, segmentinde tek yeni E-TECH Hibrit ile başlıyoruz” dedi.

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