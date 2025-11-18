Renault’nun geleceğini şekillendirecek isim belli oldu! Yönetimde önemli değişiklik

Renault Group, organizasyon yapısını sadeleştirme ve karar alma süreçlerini hızlandırma hedefi doğrultusunda önemli bir atamayı duyurdu. Bu kapsamda Josep Maria Recasens, Strateji, Ürün ve Program Yönetimi Direktörü (SPPM) olarak göreve getirildi.

Yeni görevinde Renault Group CEO’su François Provost’a bağlı çalışacak olan Recasens, Liderlik Ekibi’nin de bir üyesi olacak. Recasens’in temel sorumlulukları arasında Renault Group stratejik yol haritasını şekillendirmek, gelecek yılların ürün planlamasını yönlendirmek ve yeni ürün gamının başarısını güvence altına alacak uygulama süreçlerini koordine etmek yer alacak. Josep Maria Recasens, bu atamaya ek olarak mevcut rolünü sürdürerek İber Yarımadası ülkelerinin CEO’su olmaya devam edecek. Ayrıca dönüşüm süreci tamamlanana kadar Ampere’nin CEO’luk görevini de yürütmeyi sürdürecek.





Yeni atama ile ilgili açıklamalarda bulunan Renault Group CEO'su François Provost, “Göreve başladığımdan bu yana, mevcut zorluklara uyum sağlamak için daha basit, daha etkili ve daha hızlı bir organizasyonun uygulanmasına odaklandım. Rotayı belirleyen strateji ile ürün seçimlerini ve program yönelimlerini yönlendiren Ürün ve Planlama birimlerini bir araya getirmek, daha fazla tutarlılık ve çeviklik için önemli bir kaldıraçtır. Josep Maria bu alandan sorumlu olacak ve Guido Haak'ın yerini alacak. Guido Haak'a bağlılığı ve bizimle geçirdiği yıllar için içtenlikle teşekkür ederim. Ampere'nin hedefi, müşterilerimize herkesin erişebileceği yenilikçi elektrik ve yazılım teknolojileri sunma stratejimizin merkezinde yer almaya devam ediyor.”

Yeni görevi ile ilgili değerlendirmede bulunan Josep Maria Recasens ise şunları söyledi: "Bu yeni görevi üstlenmekten çok mutluyum ve Grubun bana gösterdiği güven için minnettarım. Öncelikli hedefim, Ampere’nin başarısını mümkün kılan birkaç ilkeyi tüm organizasyona yaymak olacak. Bu ilkeler; ürüne odaklanan bir yaklaşım, disiplinli bir program yönetimi anlayışı ve yatırımları bütünsel bir perspektifle ele alan bir bakıştan oluşuyor. Liderlik Ekibi’nin desteğiyle, bu temel ilkeleri uyarlayıp hızlandıracak ve uygulayarak yenilenen ürün momentumunu pekiştirecek ve güçlendireceğiz. Bu dinamizmi Renault Group'un stratejisinin merkezine sürdürülebilir bir şekilde yerleştireceğiz."

Josep Maria Recasens hakkında

Josep Maria Recasens, otomotiv sektöründe zengin bir kariyere sahip. Mühendislik ve MBA derecesine sahip olan Recasens, 2002 yılında SEAT S.A.'da çalışmaya başladı ve Ar-Ge, ürün planlama ve uluslararası proje yönetimi alanlarında çeşitli pozisyonlarda görev yaptıktan sonra Strateji Direktörü, Genel Sekreter ve Halkla İlişkiler Direktörü olarak atandı.

Haziran 2021'de ise Renault Group'a Strateji ve İş Geliştirme Direktörü olarak katıldı. Bu bağlamda, Renaulution stratejisinin uygulanmasını destekledi ve ortaklık stratejisinin hayata geçirilmesine katkıda bulundu. 1 Şubat 2023'te Renault Group Liderlik Ekibi üyesi ve İberya Ülke Direktörü olarak Strateji Direktörü olarak atandı. 1 Kasım 2023'te Ampere'nin kurulmasıyla Josep Maria Recasens, Ampere'nin Operasyon Direktörü olarak göreve başladı ve 2025'te CEO olarak elektrikli ve yazılım tabanlı mobiliteye geçiş sürecini yönetti.