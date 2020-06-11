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Ekonomi

Renault'dan "Şimdi Al 2021'de Öde" kampanyası

Kampanya kapsamında 45 bin 650 TL kredi tutarı, 36 ay vade ve yüzde 0,94 faiz oranı imkanı bulunuyor - Ocak 2021'de başlayan ödemelerde aylık ödeme tutarı 1.999 TL

Yeniakit Publisher
2020-06-11 10:31:03 -
Renault'dan "Şimdi Al 2021'de Öde" kampanyası

İSTANBUL (AA) - Renault, haziran ayında müşterilerine tüm binek ve hafif ticari modellerinde geçerli olmak üzere "Şimdi Al 2021'de Öde" kampanya fırsatı sunuyor.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, kampanya, yeni Clio'nun Joy 1.0 SCe 72bg, Megane Sedan'ın Joy 1.3 TCe 140bg ve Clio HB'in Joy 0.9 TCe 90bg versiyonlarının da arasında olduğu Renault modellerinin perakende satın alımlarını kapsıyor.

Kampanya kapsamında 45 bin 650 TL kredi tutarı, 36 ay vade ve yüzde 0,94 faiz oranı imkanı bulunuyor. Ocak 2021'de başlayan ödemelerde aylık ödeme tutarı ise 1.999 TL.

30 Haziran 2020'ye kadar geçerli kampanyada ClioHB 103 bin 400 TL, Yeni Clio 109 bin 400 TL ve Megane Sedan 151 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Renault Finans'tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan ilgili kampanya kapsamında ayrıca Renault Kasko ve uzatılmış garantide 500'er TL indirim imkanı da yer alıyor.

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