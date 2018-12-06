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Renault'dan ÖTV indirimine ek sıfır faiz ve indirim

Renault binek ve hafif ticari araç modellerinde, sıfır faiz ve 60 bin TL'ye varan indirim avantajı bulunuyor

06 Aralık 2018 Perşembe 10:13
Renault'dan ÖTV indirimine ek sıfır faiz ve indirim

İSTANBUL (AA) - Renault, aralık ayında binek ve hafif ticari araç modellerinde ÖTV ve KDV indirimine ek olarak sıfır faiz ve 60 bin TL'ye varan indirim fırsatı sunuyor.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, Renault Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane Sedan, Megane HB, Captur, Kadjar ve tüm hafif ticari modellerinde aralık ayında birbirinden cazip ödeme seçenekleri bulunuyor.

Söz konusu modellerde maksimum 40 bin TL kredi ve 12 aya varan vade seçeneği için sıfır faiz kullanılabiliyor. Maksimum 50 bin TL kredi kullanacak müşterilere, yine aynı modeller için 20 aya varan vade seçeneği ve 0,99 faiz oranı sunuluyor. Daha fazla kredi ve vade talep eden müşteriler için maksimum 200 bin TL kredi, 48 aya kadar yüzde 2,29 sabit faiz oranı seçeneği de yer alıyor.

Ayrıca, Renault modellerinin bazı versiyonlarında peşin alımlarda ve maksimum 200 bin TL 48 ay vadeli kredi kullanacak müşterilere özel 60 bin TL'ye varan indirim avantajı bulunuyor.

Talisman Touch 1.6 dCi EDC 130bg versiyonunda 60 bin TL, Kadjar Icon 1.5 dCi 110bg versiyonunda 40 bin TL, Megane Sedan Icon 1.5 dCi 110bg versiyonunda 30 bin TL indirim sunulurken, Captur Touch 0.9 TCe 90bg'de 25 bin TL, Clio HB Icon 1.5 dCi EDC 90bg versiyonlarına özel 20 bin TL ve Kangoo Multix Joy 1.5 dCi 90bg versiyonunda 13 bin TL indirim avantajı yer alıyor.

Hurda araç teşvikinden yararlanacak perakende müşteriler için ise Clio HB 69 bin 900 TL, Megane Sedan 83 bin 900 TL, Captur 87 bin 100 TL, Kadjar ise 129 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.


Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 10:13
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