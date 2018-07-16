Renault’dan ikinci elde bir ilk

Renault, müşterinin 2. el aracına online teklif vererek Türkiye’de yine bir ilke imza atıyor. Manheim ile ortaklaşa geliştirilen projenin iki ayağı bulunuyor: Renault 2 noktalarında online 2. el araç alım garantisi sunan modül ve online kredi başvuru sisteminin yanı sıra.

Türkiye’de ilk kez sunulan “aracının değerini öğren” hizmeti aracılığıyla müşteri, anında aracının 2. el değerini öğrenebiliyor. Aracın bilgileri ve istenilen ayrıntılar girildikten sonra verilen fiyattan satın alma garantisi veriliyor.