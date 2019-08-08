0553 313 94 23

Renault'dan ağustos ayı kampanyası

Ağustos kampanyasında, tüm binek ve hafif ticari modellerde avantajlı başlangıç fiyatları ve artan ödemeli kredi seçenekleri mevcut

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:42
Renault'dan ağustos ayı kampanyası

İSTANBUL (AA) - Renault, ağustos ayı kampanyasında, tüm binek ve hafif ticari modellerinde avantajlı başlangıç fiyatları ve artan ödemeli kredi seçenekleri sunarken, markanın hafif ticari modellerinde sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Renault'nun ağustos ayı kampanyası kapsamında, Clio HB 69 bin 250TL'den başlayan fiyat ve bin 500 TL'den başlayan taksitlerle, Megane Sedan 94 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve 2 bin TL'den başlayan taksitlerle, Captur ise 120 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve 2 bin 500 TL'den başlayan aylık ödeme seçenekleri ile satışa sunuluyor.

Artan ödeme seçeneği için 1,73'ten başlayan faiz oranları yer alırken, kampanya kapsamında Renault Kasko'da anında bin TL, uzatılmış garantide ise 500 TL indirim imkanına sahip oluyor.

Artan ödemeli kredi kampanyasından yararlanmak istemeyen Kangoo, Master ve Trafic hafif ticari araç müşterileri için 50 bin TL kredi, 12 ay vade için yüzde sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:42
  1. Renault

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Akgün’ün yengesi son yolculuğuna uğurlandı
    1. Başkan Akgün’ün yengesi son..
    2. Başkan Hürriyet temizlik işçileriyle..
    3. Bakan Koca açıkladı: 1-2 ay içinde...
    4. Seracılık kredi paketine yoğun ilgi..
    5. Çankaya zabıtası bayram öncesi..
    6. Sağlık turizmi için Türkiye’ye..
    7. Nilüfer Belediyespor hentbol takımı..
    8. Didim’de belediye beton santrali..
    9. Milli Savunma Bakanı Akar,..
    10. Başkan Kılıç’tan Ülkü Ocaklarına..
    11. Ortadoğu’nun en uzun akarsuyu Fırat..
    12. O kaymakam tayin oldu
    13. FETÖ hastanesi Bakanlığın emrinde
    14. Başkan Kocaman Ormanya’da
    15. Sağlık Bakanı Koca: "Aşıda önümüzdeki..
    16. Sağlık Bakanı Koca: "Organ naklinde..
    17. Sanayiciler çiftçilerin elinde kalan..
    18. Silah ticareti operasyonunda 3 kişi..
    19. Hugo Rodallega: "Lige kazanarak..
    20. Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 115..
    21. Kamyonetle çarpışan kamyon viyadükten..
    22. Suyu "dozunda" tüketin
    23. İşbilmez Mansur, olacakları itiraf..
    24. Bir camide bin 400 çocuk! Hem Kur’an..
    25. Ahmet Davutoğlu AK Parti'ye geri mi..
    26. FETÖ'nün emniyet mahrem imamına hapis
    27. Vatandaşlardan yeni kurulan pazardan..
    28. Sağlık Bakanı Koca: "Hava ambulansı..
    29. Kılıçdaroğlu’ndan, gazinin ailesine..
    30. Şişme oyuncak botla Marmara’nın..
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    ABD ya söz dinleyecek ya da susacak
    ABD ya söz dinleyecek ya da susacak

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    İmran Khan uyardı: Tüm dünya acı çekecek
    İmran Khan uyardı: Tüm dünya acı çekecek