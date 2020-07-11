  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Renault ve Google’dan 4.0 için iş birliği

Groupe Renault ve Google Cloud, Groupe Renault’nun endüstriyel sistemini ve Endüstri 4.0 dönüşümünü hızlandırmak amacıyla yeni bir endüstri ve teknoloji ortaklığı yapacak.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 10:55:00 -
Renault ve Google’dan 4.0 için iş birliği

Groupe Renault Üretim ve Lojistik Direktörü ve İcra Kurulu üyesi José Vicente de los Mozos, “Bu anlaşmayla birlikte BT, üretim ve tedarik zinciri yönetim ekiplerimizin kararlılığı, dünya genelindeki üretim tesislerimizi ve lojistik süreçlerimizi dönüştürüp birbirine bağlamak için tasarladığımız Endüstri 4.0 planımızı uygulamayı hızlandırmamıza yardımcı olacak” dedi. Google Cloud Üst Yöneticisi Thomas Kurian,  “Otomotiv üretiminin geleceğindeki devrime katkı sağlamak ve yeni nesil tedarik zinciri mükemmelliğine güç vermek için Groupe Renault ile ortaklık yapmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı