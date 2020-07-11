Renault ve Google’dan 4.0 için iş birliği

Groupe Renault Üretim ve Lojistik Direktörü ve İcra Kurulu üyesi José Vicente de los Mozos, “Bu anlaşmayla birlikte BT, üretim ve tedarik zinciri yönetim ekiplerimizin kararlılığı, dünya genelindeki üretim tesislerimizi ve lojistik süreçlerimizi dönüştürüp birbirine bağlamak için tasarladığımız Endüstri 4.0 planımızı uygulamayı hızlandırmamıza yardımcı olacak” dedi. Google Cloud Üst Yöneticisi Thomas Kurian, “Otomotiv üretiminin geleceğindeki devrime katkı sağlamak ve yeni nesil tedarik zinciri mükemmelliğine güç vermek için Groupe Renault ile ortaklık yapmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.