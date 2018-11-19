Renault ve Dacia Felis Ödülleri’ni topladı

Renault, dünyada bir ilk olan “Getir” iş birliği ile mobil kategorisinde büyük ödülü elde etti. Bu uygulama ile Renault, test sürüşü talep edenleri dakikalar içinde Megane Sedan ile istedikleri adreste buluşturdu. Aynı proje Dijital, Marka Deneyimi ve Aktivasyon, Dönüştüren Pazarlama Etkisi ve Medya kategorilerinde 10 Felis ve 4 başarı ödülüne layık görüldü.

Dacia “Hakkını Ver”

Dijital kategorisinde, “Kara Değil Kara Geçilen Cuma (Black Friday)” çalışması ile 2 başarı ödülünün sahibi olan Renault, “Getir” iş birliği kamuoyu duyurusu ile bir başarı ödülü elde etti. Film kategorisinde ise Megane Sedan “Beklenmedik ol” çalışması ile bir Felis ödülünün sahibi Renault olurken, Dacia “Hakkını Ver” çalışması ile bir başarı ödülüne layık görüldü.

“Duster e-ticaret”e ödül

Dacia, Marka Deneyimi ve Aktivasyon kategorisinde “Duster Roadshow” ile bir başarı ödülü aldı. Medya kategorisinde ise “Kadınlar Günü’nde Kalıpları Kır” çalışması ile Renault, “Teknolojinin Hakkını Veren Duster Roadshow” organizasyonu ile Dacia birer başarı ödülünün sahibi oldu.

Dacia, ilk 100 “Duster e-ticaret” çalışması ile Dönüştüren Pazarlama Etkisi kategorisinde bir Felis, bir başarı olmak üzere toplam 2 ödül kazandı. Radyo kategorisinde “Duster Çok Doğal” çalışması ile bir Felis ve bir başarı ödülü elde etti.