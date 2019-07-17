Renault Grubu yılın ilk yarısında pazar payını korudu Renault Grubu, yüzde 7,1 daralan pazarda yüzde 6,7 düşüş yaşamasına rağmen satış rakamlarında pazar payını korudu.

Renault Grubu, bu yılın ilk yarısındaki küresel satış rakamlarında pazar payını koruyarak başarı gösterdi. Grup, yılın ilk yarısında yüzde 7,1 daralan pazarda yüzde 6,7 düşüşle 1 milyon 938 bin 579 adet araç satışı gerçekleştirdi. Böylelikle küresel pazarda yüzde 4,4’lük pazar payını korudu. Avrupa’da satışlar yüzde 2,5 daralan pazarda sabit kalırken, diğer bölgelerde grup satışları düşüş gösteren küresel trendi izledi. Renault markası, elektrikli araçlar segmentinde satış adedini dünya çapında yüzde 42,9 artırarak 30 bin 600’ü aştı. Avrupa’da ZOE satışları yüzde 44,4 yükselişle 25 bin 41’e, Kangoo Z.E. satışları yüzde 30,7 artışla 4 bin 653’e çıktı. Grup, yılın ikinci yarısında Çin’de Renault, K-ZE modelinin tanıtımını gerçekleştirecek ve ülkenin 5’inci en büyük elektrikli araç üreticisi JMEV için yatırım yaparak elektrikli araç stratejisine hız vermiş olacak.

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