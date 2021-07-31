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Ekonomi Renault Grubu cirosunu ilk yarıda yüzde 26 artırdı
Ekonomi

Renault Grubu cirosunu ilk yarıda yüzde 26 artırdı

Renault Grubu’nun 2021 ilk yarı cirosu sonuçlarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 19:17:00 -
Renault Grubu cirosunu ilk yarıda yüzde 26 artırdı

Oyak Renault açıklamasına göre, bu yılın ilk yarısında grubun cirosu, 2020’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 26,8 artarak 23 milyar 357 milyon avro seviyesinde gerçekleşti.

Meyveleri topluyoruz

Renault Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Luca de Meo, “Kârlılık odaklı Renaulution strateji planımızın meyveleri olan bu sonuçlar, hazırlık aşamasındaki yeni araçların gelmesiyle birlikte hızlanması beklenen geri dönüşümüzün başlangıcını oluşturuyor. Bu sonuçlara ulaşmamızı sağlayan azimli çalışmaları için tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 2020 Haziran sonunda 547 bin olan toplam stok miktarı (bağımsız bayiler dahil), 30 Haziran 2021 itibarıyla 427 bin araç oldu. Söz konusu tarih itibarıyla likidite rezervleri, otomotiv faaliyetlerinin 16,7 milyar avroluk kısmını oluşturdu. Otomotiv net borcu, 2020’nin ilk yarısına kıyasla 0,8 milyar avro düşüş göstererek, 30 Haziran 2021 itibariyle 2,7 milyar avro olarak gerçekleşti. Renault Grubu’nun küresel satışları 2021’in ilk yarısında 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 18,7 artmasına rağmen, 2019’un ilk yarısı ile kıyaslandığında yüzde 24,2 geriledi.

Beklentiler olumlu

Talepteki belirsizliklere, yıl genelinde yaklaşık 200 bin adet üretim kaybına yol açabilecek, devam eden bileşen krizinin olumsuz etkilerine ve artan ham madde fiyatlarına karşın, Renault Grubu ilk yarıdakine benzer bir yıllık faaliyet kârı oranı elde etmeyi amaçlıyor.

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