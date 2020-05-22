Remzi Çayır'dan yeniakit.com.tr canlı yayınında önemli açıklamalar! Sert tepki: Gerizekalı herifler!

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) eski Genel Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği (UİHDER) Genel Başkanı Remzi Çayır, yeniakit.com.tr canlı yayınına konuk oldu.

Mehmet Özmen sordu, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) eski Genel Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği (UİHDER) Genel Başkanı Remzi Çayır cevapladı.

Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili roman yazdığını söyleyen Remzi Çayır, Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasının artık sonuca bağlanması gerektiği çağrısında bulundu.

Siyasi partiler ve seçim kanunlarının baştan sona değişmesi gerektiğini ifade eden Çayır, bu sistemin normal bir adamı bile kibirli hale dönüştürdüğünü söyledi. Bu kanunun ilk fırsatta değiştmesi gerektiğini kaydetti.

Camilere yönelik sabotajlara ise sert tepki gösteren Remzi Çayır, "Gerizekalı herifler!" diye seslendiği saldırganlara, "Milletin bam teline basmayın, basarsanız sizi boğar. Bu kadar gerizekalı bir iş olur mu? Bu toplumun bir imanı var, bununla ilgili hakaret etme, alay etme hakkını kim verdi sana. Bu konu çok ciddi bir konu. Milli birliğimize kasteden bir eylem bu. Hükümetin bu konuyu ciddiye alacağını düşünüyorum." şeklinde tepki gösterdi.

İşte o yayının tamamı: