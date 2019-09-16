Remzi Çayır'dan 12 Eylül açıklaması: Kenan Evren zalimin ta kendisiydi

Mehmet Özmen Yeniakit.com.tr

Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği Genel Başkanı Remzi Çayır, 12 Eylül 1980 darbesinin yıldönümüne ilişkin yeniakit.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

“İnsanlık dışı drama imza atan Kenan Evren’i ateşiyle başbaşa bırakıyorum”

Kenan Evren’in 12 Eylül 1980’de yaptığı askeri darbenin üzerinden 39 yıl geçmiş olmasına rağmen o dönem yaşadıkları facianın etkisinin bugün dahi devam ettiğini belirten Remzi Çayır, “Darbenin başı olan Kenan Evren zalimin ta kendisiydi. Kenan Evren, ‘Besleyecek miydik, elbette asacaktık’ demişti. ‘Denge olsun diye bir sağdan bir soldan astık.’ diyen ve insanlık dışı bir drama imza atan Kenan Evren’i ateşiyle başbaşa bırakıyorum.” şeklinde konuştu.

“Darbelerden ibretlik derslerin çıkarılması gerekir”

Remzi Çayır, sözlerini şöyle sürdürdü:

“12 Eylül 1980’de vahşice katledilen 17-18 ve 20 yaşlarında gençlerin dünya ve Türkiye’nin düzenine ilişkin tavırları ve edaları vardı. 12 Eylül darbesi o yetişmiş insanları bir anda biçti ve zindanlara tıktı. O insanların geleceklerini yok etti. O insanlarla birlikte aslında ülkenin geleceğini yok ettiler. Türkiye’de yapılan her bir darbe ülkeyi 40-50 sene geri götürmüştür. Darbeler bu ülkenin düşmanıdırlar. 12 Eylül’lerin ve 15 Temmuz’ların insanlara, gençlere doğru anlatılması ve ibretlik derslerin çıkarılması gerekir.”

Remzi Çayır, Mamak Cezaevi’nde yaşanan vahşeti anlattı!

Öte yandan Ulucanlar Cezaevi Müzesinde, "3. Geleneksel Türk Milliyetçileri 12 Eylül Buluşmaları" kapsamında düzenlenen panelde konuşan Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği Genel Başkanı Remzi Çayır, “Mamak Cezaevi’nde birçok işkenceye şahit oldum. 17 yaşında bir Bekir Bağ vardı. Önceden adını bilmiyordum. Falakaya yatırılmış bir insanın sesi geliyordu. Sabaha kadar sesler geldi. Sabah 9-10 gibi kapılar açılarak çarşaflar toplandı, ‘Neden toplanıyor’dedik, ‘Çocuğun biri kendini asmış’ dediler. Halbuki döverek Bekir Bağ’ı öldürdüler.” şeklinde konuştu.