Rektör Şenocak’tan Bakanlar Pakdemirli ve Gül’e ziyaret Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ü makamlarında ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak, Bakanı Bekir Pakdemirli’yi ziyaretinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin projelerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Şenocak’ın, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan ile birlikte Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ü ziyaretinde ise, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde kurulacak olan Hukuk Fakültesi’nin eğitimine ilişkin konular ele alındı.

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