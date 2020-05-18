Rektör, öğrencileri ile çevrimiçi platformda buluştu

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, öğrenciler ile çevrimiçi platformda bir araya geldi. Salgın sürecinde evlerinde uzaktan eğitim alan öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtlayan Rektör Prof. Dr. Dinçer, bu süreçte kendisini teknoloji ve dijital teknikler konusunda geliştirenlerin, iş bulmada avantajlar elde edebileceğine dikkat çekti.

Yaşar Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Türkiz Ateşsaçan ve farklı bölümlerden 13 öğrenci ile bir araya gelerek uzaktan eğitim sürecini değerlendiren Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, öğrencilerin 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı. Gençliğin kendisi için umut, gelecek ve güven ifade ettiğini belirten Prof. Dr. Dinçer, Yaşar Üniversitesi olarak dijital dönüşüme çok önceden başlamanın avantajlarını bu dönemde gördüklerini söyledi.

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın yapmış olduğu araştırma sonucunda “Türkiye’de Uzaktan Eğitim Sürecini İyi Yöneten Vakıf Üniversiteleri” sıralamasında 4. olduklarını hatırlatan Rektör Prof. Dr. Dinçer, “Uzaktan eğitim ile ilgili 17 bin öğrenci arasında yapılan anket sonuçlarına göre 4. sırada yer aldık. Bu dönemde eğitimin sürdürülebilmesi açısından hiçbir sıkıntı yaşamadık. YÖK’ün aldığı karar doğrultusunda 23 Mart’tan itibaren mevcut bin 567 dersin bin 211’i dijital ortama taşındı. Geri kalan dersler ise müzik, mutfak gibi bazı uygulamalı dersler, staj ve tez derslerinden oluştu. Bazı ortak dersler için de şube birleştirilmesi yapıldı. Akademisyenlere, uzaktan eğitime geçiş için eğitim veya danışmanlık hizmeti verildi. Salgın süreci bize gösterdi ki dünyada artık dinamik, çabuk ve uyarlanabilir eğitim sistemleri tasarımlanmak zorunda. Senkron eğitim çok önemli” dedi.

“Eğitim ve finans sektörü kolay geçiş sağladı”

Salgın sürecinden en az etkilenen sektörlerin başında eğitim ve finans sektörlerinin yer aldığına dikkat çeken Rektör Dinçer, “Salgın, pek çok sektörü derinden etkiledi ancak çevrimiçi ortama en kolay geçiş sağlayan sektörler eğitim ve finans sektörleri oldu. Tabii bu süreçte öğrencilerin de öz disiplinli olması bekleniyor. Mevcut düzenlerini kaybetmeden derslerini takip etmeleri gerekir. Eğitimciler de artık standart sınıf içinde yaptığı eğitimleri sürdüremez. Hem ilgi çekmek hem de ders içeriklerini çevrimiçine taşımak lazım. Öğrenciler, yalnızca kendi üniversitelerinin sunduğu imkanlarla sınırlı kalmamalı. Uluslararası üniversitelerin açık kaynaklarından faydalanmalılar. Bu dönemi kendine yatırım ve kendini geliştirmek için bir fırsat olarak görmek lazım. Bu süreçte kendisini teknoloji ve dijital teknikler konusunda geliştirenler iş bulmada avantajlar elde edebilecekler” bilgisini verdi.