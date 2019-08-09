Rektör Kazım Uysal’a el dokuması halı hediye edildi Kütahya’nın Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan ve beraberindeki heyet, Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne yeni atanan Rektör Prof.

Kütahya’nın Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan ve beraberindeki heyet, Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne yeni atanan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal’ı makamında ziyaret ederek el dokuması halı hediye ettiler.

Şaphane AK Parti İlçe Başkanı Murat Çakır, yaptığı açıklamada, ’’İl Başkanımız Ali Çetinbaş ve Milletvekillerimiz Ceyda Çetin Erenler ile birlikte Şaphane Heyeti olarak yeni atanan Rektörümüz Kasım Uysal’ı makamında ziyaret ettik. Rektörümüze yeni görevinde başarılar diledik ve Meslek Yüksekokulumuzu geliştirmek adına fikir alışverişinde bulunduk. Rektörümüze, Şaphane bölgemize has olan el dokuması bir halı hediye edip ilçemize davet ettik’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)

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