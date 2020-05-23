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Rektör Çufalı, Ramazan Bayramını kutladı

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 14:47:26 -
Rektör Çufalı, Ramazan Bayramını kutladı

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı Ramazan Bayramı kutladı.


Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı mesaj yayımlayarak Ramazan Bayramı kutladı. Çufalı mesajı şöyle; “Toplumumuzdaki dayanışma ve yardımlaşma duygularının en yoğun yaşandığı, kardeşliğin, dostluğun sevgi ve saygının, birlik ve beraberliğin en yüksek seviyeye ulaştığı rahmet ve bereket ayı Ramazan-ı Şerifi uğurlamanın hüznünü yaşarken, Ramazan Bayramına ulaşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.Karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma duygularının arttığı bayramlar, birlik ve beraberliğimizi simgeleyen ortak değerlerimizin başında gelen müstesna günlerimizdir. İnsanları birbirine yakınlaştıran, kucaklaştıran ve toplumsal barışı pekiştiren, iyilik ve güzelliklerin filizlendiği bayramlar, aynı zamanda millet olma şuuruna ermenin, bizleri bir arada tutan değerleri geliştirmenin vesilesidir. Bu duygu ve düşüncelerle, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesinin, Zonguldak halkının, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramını kutluyor; sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmemizi diliyorum.”

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