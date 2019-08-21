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Rektör Çomaklı, Ulusal Palandöken basın ödülüne layık görüldü

Anadolu Gençlik Zirvesi Eğitim Vakfı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Ulusal Palandöken Basın Ödülleri Töreninde Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:47
Rektör Çomaklı, Ulusal Palandöken basın ödülüne layık görüldü

Anadolu Gençlik Zirvesi Eğitim Vakfı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Ulusal Palandöken Basın Ödülleri Töreninde Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversite eğitimine ve gençliğe yaptığı hizmetlerinden dolayı, sosyal medyada yapılan kamuoyu yoklaması sonucunda “Ulusal Palandöken Basın Ödülüne” layık görüldü.Prof. Dr. Çomaklı’ya ödülünü Rektör Çomaklı’ya Anadolu Gençlik Zirvesi Eğitim Vakfı Başkanı Yavuz Demir takdim etti.


Rektör Çomaklı’yı makamında ziyaret eden Yavuz Demir, Anadolu Gençlik Zirvesi Eğitim Vakfının “Yaşarken Kıymet Bil” sloganıyla yola çıkarak, sanat, edebiyat, haber, sosyal medya, iş ve siyaset gibi 14 kategoride ödüllerin sahiplerine verildiği bilgisini paylaştı.


Yavuz: “Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın yürütücüsü olduğu Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında eğitim alanında gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar ile üniversite gençliğine yönelik hazırladığı projeler neticesinde, sosyal medyada yaptığımız anketler sonucunda Yılın Enleri Ödülüne Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı hocamız layık görüldü. Birlik ve beraberliğimiz için kendi değerlerimize sahip çıkmak adına böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Birbirimizin değerini yaşarken bilelim. Ödül alan tüm değerlerimizi kutluyorum” şeklinde konuştu.


“Üniversite-Toplum Bütünleşmesini Sağladık”


Ödülünü alan Çomaklı, ödül töreninin düzenlenmesinde emeği geçen ve kendisini bu anlamlı ödüle layık gören herkese teşekkür etti. Türkiye’nin genç nüfus anlamında büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Rektör Çomaklı, derslerinde başarılı, millî ve manevi değerlerini bilen ve çağın teknolojik gerekliliklerine hâkim bireylerin yetişmesinin Türkiye´nin geleceği açısından çok önemli olduğunu söyledi.


Atatürk Üniversitesinin eğitimde öncü üniversitelerden biri olduğuna işaret eden Rektör Çomaklı, eğitimin yanında Yeni Nesil Üniversite gerekliliklerinden biri olan topluma hizmet anlayışının da benimsendiğini ve üniversite-toplum bütünleşmesinin sağlandığını ifade etti.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:47
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