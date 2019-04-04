0553 313 94 23

Rektör Çomaklı "Parmak Alfabesi Tasarımı Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdi

Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu Grafik Sanatları Bölümü mezunu Satılmış Akın’ın tasarımlarından oluşan “Parmak Alfabesi Tasarımı Sergisi”nin açılışı Rektör Prof.

04 Nisan 2019 Perşembe 16:58
Rektör Çomaklı "Parmak Alfabesi Tasarımı Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdi

Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu Grafik Sanatları Bölümü mezunu Satılmış Akın’ın tasarımlarından oluşan “Parmak Alfabesi Tasarımı Sergisi”nin açılışı Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’nın katılımıyla gerçekleştirildi.


Engelliler Entegre Yüksekokulu’nun katkılarıyla Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı’nda ziyarete açılan sergiyi Engelliler Entegre Yüksekokulu Müdür Vekili Prof. Dr. Emine Sema Batu ile gezen Rektör Çomaklı, tasarımların sahibi Satılmış Akın’dan da sergi hakkında bilgi alarak başarılarının devamını diledi.Rektör Prof. Dr. Çomaklı ayrıca açılışın ardından da öğrencilerle birlikte fotoğraf çektirdi.


Serginin açılışında görüşlerini dile getiren Engelliler Entegre Yüksekokulu Müdür Vekili Prof. Dr. Emine Sema Batu, “Satılmış Akın’ın tasarımlarını internet ortamında gördüm. Sonra kendisi ile iletişim kurup buraya davet ettim. Hem arkadaşlarımızın mezunumuzun çalışmalarını görmesini hem de hocalarımızın kendisiyle gurur duymasını istedim. Bu girişimimizi kendisi de olumlu karşılayarak tasarımlarının Üniversitemizde sergilenmesine karar verdi” dedi.


Tasarımların sahibi Satılmış Akın ise, “Beş yaşından beri çizim yapıyorum. İşitme problemim olduğu için resimler çizerek iletişim kuruyorum. Bu sayede kendimi geliştirdim. İlk sergim Tokat’taydı ve bugün de burada ikinci kez tasarımlarımı sergiliyorum” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 16:58
  1. sergi
  2. fotoğraf
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muhtarlık kavgasına karışan 16 kişi adliyeye sevk edildi
    1. Muhtarlık kavgasına karışan 16 kişi..
    2. Döviz kurları
    3. Toplumsal katkı süreçlerinin..
    4. GTB’de ihracatta devlet destekleri..
    5. Isparta Belediye Başkanı Şükrü..
    6. AFAD’dan öğrencilere ilk yardım eğitimi
    7. Sanal alemde kaçarken Trabzon’da..
    8. 5.Ulusal Arguvan Sempozyumu..
    9. Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir..
    10. AK Parti’li Arvas’tan teşekkür mesajı
    11. Başkan Altay ve ilçe belediye..
    12. Altının kilogramı 234 bin liraya..
    13. CHP’li aday Konakcı’dan açıklama
    14. Başkan Ali Özkan mazbatasını aldı
    15. Başkan Alinur Aktaş:"Bir liranın..
    16. "Güvenli Gelecek Sizinle Gelecek"..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beylerbeyi..
    18. Başkan Tollu mazbatasını aldı
    19. TUSAŞ’ın stajyer mühendisleri..
    20. Bahar Şenlikleri spor müsabakalarında..
    21. Başkan Topaloğlumazbatasını aldı
    22. Zeybekçi: “Başkan Zolan’ın aynı..
    23. Kanseri yenen başhemşire moral verdi
    24. Yayalara kırmızı ışık uyarısı
    25. İstanbul'da 11 ilçedeki geçersiz..
    26. Bakanlık yayınladığı kamu spotu ile..
    27. Hükmü Pekmezci kimdir? Bayburt..
    28. Taliban yine vurdu: 30 ölü
    29. Fenerbahçe fişi çekti!
    30. CHP'den "İstanbul seçimlerine" ilişkin..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan tatile çıkıyor
    Cumhurbaşkanı Erdoğan tatile çıkıyor
    AK Parti'den İstanbul için flaş açıklama! İmamoğlu'na çok sert tepki
    AK Parti'den İstanbul için flaş açıklama! İmamoğlu'na çok sert tepki
    YSK Başkanı'ndan açıklama
    YSK Başkanı'ndan açıklama
    Sarıyer'de büyük vurgun! 6 bin 351 oy...
    Sarıyer'de büyük vurgun! 6 bin 351 oy...
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum

    Günün Karikatürü

    4 Nisan 2019
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
    Destici'den Ankara ve İstanbul yorumu! "Cumhur İttifakı'nın partimizi dışlaması sonuçları etkiledi
    Destici'den Ankara ve İstanbul yorumu! "Cumhur İttifakı'nın partimizi dışlaması sonuçları etkiledi