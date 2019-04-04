Rektör Çomaklı "Parmak Alfabesi Tasarımı Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdi

Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu Grafik Sanatları Bölümü mezunu Satılmış Akın’ın tasarımlarından oluşan “Parmak Alfabesi Tasarımı Sergisi”nin açılışı Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Engelliler Entegre Yüksekokulu’nun katkılarıyla Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı’nda ziyarete açılan sergiyi Engelliler Entegre Yüksekokulu Müdür Vekili Prof. Dr. Emine Sema Batu ile gezen Rektör Çomaklı, tasarımların sahibi Satılmış Akın’dan da sergi hakkında bilgi alarak başarılarının devamını diledi.Rektör Prof. Dr. Çomaklı ayrıca açılışın ardından da öğrencilerle birlikte fotoğraf çektirdi.

Serginin açılışında görüşlerini dile getiren Engelliler Entegre Yüksekokulu Müdür Vekili Prof. Dr. Emine Sema Batu, “Satılmış Akın’ın tasarımlarını internet ortamında gördüm. Sonra kendisi ile iletişim kurup buraya davet ettim. Hem arkadaşlarımızın mezunumuzun çalışmalarını görmesini hem de hocalarımızın kendisiyle gurur duymasını istedim. Bu girişimimizi kendisi de olumlu karşılayarak tasarımlarının Üniversitemizde sergilenmesine karar verdi” dedi.

Tasarımların sahibi Satılmış Akın ise, “Beş yaşından beri çizim yapıyorum. İşitme problemim olduğu için resimler çizerek iletişim kuruyorum. Bu sayede kendimi geliştirdim. İlk sergim Tokat’taydı ve bugün de burada ikinci kez tasarımlarımı sergiliyorum” ifadelerini kullandı.