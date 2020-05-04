Rektör Çakar açık kapıyı telekonferans ile yaptı

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar,“34. Açık Kapı” uygulamasını öğrencilere özel telekonferans yöntemi ile gerçekleştirdi.

Bilindiği gibi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında yer alan uzaktan eğitim süreci devam ediyor. Bu zorlu süreçte öğrencilere yönelik birçok etkinlik düzenlenmesine olanak sağlayan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, “34. Açık Kapı” uygulamasını sadece öğrencilere özel yaparak; öğrencilerin merak ettiği konular hakkında bilgiler paylaştı. Staj eğitiminin nasıl olacağından mezuniyete, finallerden yaz okuluna kadar birçok konu hakkında açıklamalarda bulanan Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, öğrencilerden gelen talep ve önerileri de dinledi.

Yaklaşık iki saat boyunca öğrencilerle telekonferans yöntemi ile bir araya gelen Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, öğrencilerle yerleşkede buluşmayı özlediğini, ancak bu zorlu süreçte herkesin sorumlu davranması gerektiğinin altını çizerek, korona virüs salgınını birlikte yeneceklerini dile getirdi.