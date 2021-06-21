Rekortmen milli yüzücüyü de isyan ettirdiler! Alper Sunaçoğlu: “Allah bu milleti CHP zihniyetinin eline bırakmasın!”

Yeni Akit/Ankara

Hazırlık çalışmaları sırasında 10 kilometreyi 1 saat 35 dakikada yüzerek kat eden milli yüzücü Alper Sunaçoğlu, “1 saat 35 dakika sürede 10 km yüzebiliyorsak demek ki artık kondisyon olarak hazırız Kıbrıs'a yüzerek gidip yüzerek geri dönüş yapmaya dünya rekoruna hazırız. Bir tek eksiğimiz sponsor niye sponsor yok çünkü partizan yağcı yancı ve yalakalık yapamıyoruz Çünkü Adana ve Mersin Belediye Başkanları spor ve sporcuya kapı duvar Allah bu milleti CHP zihniyetinin eline bırakmasın. Kimlere sosyal yardım yaptıkları ve saçma sapan işlere ayırdıkları bütçeler mutlaka araştırılmalıdır bir vatandaş olarak şüpheye düştüm açıkçası. Hayatında 25 km yüzemeyecek şarlatanlara sponsor olan başarısız olacağı adamın tipinden ve yüzme stilinden dahi anlaşılan birisine sınırsız destek veren Mersin Yenişehir Belediyesi bize sponsor olmuyor bütün Mersin bilsin duysun bunu...” ifadeleriyle CHP’li belediyelerin ilgisizliğine tepki gösterdi.